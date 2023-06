Jedna osoba została ranna po strzelaninie podczas imprezy obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadębcach. Sprawca został zatrzymany, 60-letni mężczyzna trafił do szpitala. Policja bada sprawę.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do strzelaniny doszło w niedzielę ok. 20 podczas spotkania towarzyskiego. Jej uczestnicy najpierw się posprzeczali, potem jeden z nich poszedł do domu i wrócił z bronią czarnoprochową w ręku.

Oddał kilka strzałów w kierunku 60-latka, który został ranny w ramię oraz żebra. Trafił do szpitala, jego życiu jednak nie grozi niebezpieczeństwo.

Sprawca został zatrzymany na miejscu, dziś najprawdopodobniej usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.

Jak informują policjanci, do sprawy trzeba przesłuchać wiele osób, które brały udział w imprezie w Zadębcach.