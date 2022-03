W województwie lubelskim dostępnych jest obecnie 16 tys. miejsc stałego zakwaterowania dla uchodźców. W środę zajętych zajętych zostało ponad 9 tys. miejsc – poinformował wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Uchodźcy ukraińscy / AA/ABACA / PAP/Abaca

Od 24 lutego ponad milion osób przekroczyło granicę do Polski przez lubelskie przejścia graniczne z Ukrainą, z czego najwięcej w Dorohusku i w Hrebennem. Ostatniej doby było to 13,5 tys. osób. Jest to znacznie mniejsza liczba niż około dwa tygodnie temu, kiedy mieliśmy szczyt i codziennie granicę na odcinku lubelskim przekraczało 70 tys. uchodźców - zaznaczył Lech Sprawka.

W regionie działa jedenaście punktów recepcyjnych, w których uchodźcy mogą znaleźć chwilę odpoczynku po podróży, skorzystać z posiłków oraz bezpłatnego transportu lub skierowania do miejsc stałego pobytu. Od początku wojny przez punkty recepcyjne przewinęło się ponad 200 tys. uchodźców, najwięcej w punkcie w Hrubieszowie - ok. 42 tys. osób - dodał wojewoda lubelski.

W regionie dostępnych jest aktualnie ponad 16 tys. miejsc stałego zakwaterowania dla uchodźców przygotowanych w 438 obiektach. Z czego zajętych jest ponad 9 tys. miejsc. To są osoby, które po przekroczeniu granicy chcą zamieszkać na dłuższy pobyt na terenie województwa lubelskiego - poinformował Lech Sprawka, dodając, że od dziś zacznie działać kolejnych 1,1 tys. miejsc.

Jak zaznaczył, na wypadek drugiej fali uchodźców urząd wojewódzki prowadzi również rejestr miejsc do potencjonalnego wykorzystania. W tej chwili w naszych magazynach mamy blisko 4 tys. łóżek i kolejne są zamówione, żeby można było w szybkim tempie - w ciągu jednej doby - uruchomić kolejne miejsca. Tych potencjalnych miejsc mamy wyznaczonych kilkadziesiąt tysięcy, m.in. w obiektach sportowych, remizach strażackich - sprecyzował wojewoda.

Dotychczas do szkół w woj. lubelskim zapisało się 4,4 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy, z czego 725 uczy się w 48 oddziałach przygotowawczych.