Dzieci uczą się cierpliwości, a seniorzy dostają radość życia. Jedni i drudzy zyskują bezcenne doświadczenia oraz ciepło, płynące z obecności drugiego człowieka. Międzypokoleniowe spotkania organizuje Dom Dziennego Pobytu w Łodzi oraz Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek.

Warsztaty wielkanocne w przedszkolu z seniorami / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Współpraca seniorów i przedszkolaków to doskonały sposób na budowanie międzypokoleniowych relacji, z których niesamowitą radość i frajdę czerpią zarówno ci najmłodsi, jak i ci starsi uczestnicy spotkań. Przedsięwzięcie polega na regularnych odwiedzinach seniorów z Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w Łodzi w pobliskim Przedszkolu Publicznym Sióstr Służebniczek.

Starsi czytają dzieciom bajki, baśnie, rymowanki oraz wiersze i wierszyki. Dzieci i seniorzy wspólnie przygotowują prace plastyczne, dekoracje świąteczne i ozdoby.

Sąsiedzka współpraca między Dziennym Domem Pobytu "Senior+" a przedszkolem rozpoczęła się wkrótce po uruchomieniu tej pierwszej placówki w zrewitalizowanej kamienicy, czyli pod koniec 2021 r. Były wzajemne odwiedziny, wspólne jasełka i kolędowanie, wspólne dekorowanie choinki, a także piknik integracyjny z zabawami i poczęstunkiem.

Z początkiem tego roku krąg wspólnych działań rozszerzono o czytelnicze spotkania przedszkolaków i seniorów. Przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej kampanii pod nazwą "Cała Polska czyta dzieciom". Doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie korzyści niesie za sobą głośne czytanie dzieciom - mówi siostra Małgorzata Ochęduszko, dyrektorka przedszkola. Dlatego staramy się zaszczepić im od najmłodszych lat ciekawość do czytania i do poznawania świata przez czytanie. Chcemy pokazać w ten sposób, że książka to wspaniały przyjaciel, od którego mogą się bardzo dużo dowiedzieć.

Dodatkowo czytanie na głos, to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość najmłodszych. Rozwija, pobudza wyobraźnię i pomaga w przyswajaniu wiedzy.

Widzimy, jak podczas tych czytelniczych spotkań seniorzy spełniają się doskonale w rolach babć i dziadków oraz ile radości im to sprawia. - mówi Piotr Kowalski, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Poprzez takie wspólne spotkania z książkami są budowane bardzo istotne relacje między dwoma pokoleniami mieszkańców Łodzi.

Chętnych seniorów do czytania przedszkolakom nie brakuje. Zawsze uwielbiałam pracę z dziećmi, dlatego moim wymarzonym miejscem zatrudnienia było przedszkole - mówi "babcia Janeczka" - Janina Starosta. Ale moja zawodowa droga potoczyła się jednak zupełnie inaczej. Te obecne wizyty w przedszkolu i czytanie najmłodszym to jak spełnienie moich marzeń po wielu, wielu latach.

Dawanie czegoś od siebie innym sprawia dużo więcej radości niż branie, dlatego tak bardzo uwielbiam te spotkania w przedszkolu - mówi "dziadek Krzysztof" - Krzysztof Witkowski. Czytałem już dzieciom bajkę o Czerwonym Kapturku, Jasiu i Małgosi, a także wiersze Juliana Tuwima - między innymi "Lokomotywę" oraz "Rzepkę".

Czytanie bajek przez seniorów w przedszkolu przy ul. Sienkiewicza 60 odbywa się raz na dwa tygodnie. Wtorkowe spotkanie dotyczyło zbliżających się świąt wielkanocnych.

Po czytaniu seniorzy oraz przedszkolaki wzięli udział w warsztatach robienia wielkanocnych dekoracji i ozdób. Zazwyczaj najmłodsi odwdzięczają się, śpiewając piosenki lub zapraszając seniorów do wspólnych zabaw tanecznych połączonych ze śpiewem.

Z uczęszczającymi do naszego przedszkola dziećmi rozmawiamy dużo na temat szacunku do osób starszych - mówi siostra Małgorzata Rajek, wychowawczyni w przedszkolu. - Nie ma jednak lepszego sposobu, niż nauczenie się takich relacji na żywo, podczas bezpośrednich spotkań z seniorami.