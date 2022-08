Na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt. To oznacza, że drogowcy rozpoczęli remont kilometrowego odcinka ul. Rewolucji 1905 r., między ul. Kilińskiego a placem Pokoju.

/ lodz.pl / Materiały prasowe

Na początku wyremontowany zostanie odcinek ul. Rewolucji 1905 r. między ulicami Kilińskiego a Sterlinga.

Przez najbliższe dni będzie trwało frezowanie nawierzchni jezdni, następnie rozpoczną się prace rozbiórkowe - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W czasie trwania remontu zapewniony będzie dojazd do posesji.

Ulica Rewolucji 1905 r. po modernizacji zyska gładką i wzmocnioną nawierzchnię oraz proste chodniki. Inwestycja obejmie także prace przy podziemnych instalacjach i przystankach.

Pod koniec 2023 r. będzie można pojechać po całkowicie odnowionej ulicy na całej długości.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmienionymi trasami pojadą autobusy komunikacji miejskiej. Pojazdy linii 96, Z13, N4, N7 i N8 z ul. Rewolucji skręcą w ul. Kilińskiego, a następnie w Pomorską. N4 pojedzie dalej do Anstadta, a 96, Z13 , N7 i N8 skręcą w prawo w Sterlinga. Z13 pojedzie następnie przez Jaracza i POW do Łodzi Fabrycznej, a pozostałe autobusy do Narutowicza.

