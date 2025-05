Bus uderzył w drzewo w miejscowości Granice w powiecie radomszczańskim w Łódzkiem. W wypadku rannych zostało sześć osób. Droga w tym miejscu jest zablokowana.

Śmigłowiec LPR na miejscu wypadku - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po uderzeniu busa w drzewo całkowicie zablokowana została droga krajowa nr 42 w miejscowości Granice (Łódzkie).

To trasa łącząca Radomsko z Przedborzem.

W wypadku rannych zostało 6 osób - przekazał dziennikarce RMF FM Agnieszce Wyderce rzecznik radomszczańskiej policji Dariusz Kaczmarek.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował do szpitala kierowcę pojazdu. Pozostali pasażerowie trafili do szpitali we Włoszczowej i Radomsku - poinformował Kaczmarek.

Policjanci ustalili wstępnie, że 37-letni kierowca busa jechał za szybko, a jego pojazd wpadł w poślizg i zatrzymał się dopiero na drzewie.

Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać jeszcze kilka godzin.