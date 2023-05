6 osób zostało zatrzymanych w ramach weekendowej akcji "Kutno wolne od narkotyków". Jedna z nich chciała sprzedać narkotyki policjantom myśląc, że są oni klientami, którzy przyjechali po towar.

/ Łódzka policja /

Wszyscy zatrzymani posiadali przy sobie zabronione substancje. Do aresztu trafiło dwoje posiadających ich znaczne ilości. Jednym z nich okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, który pomylił policjantów z "klientami". 13 maja w późnych godzinach wieczornych kutnowscy kryminalni podjechali nieoznakowanym radiowozem pod posesję młodego mężczyzny. Ten myśląc, że przyjechali klienci wszedł do ich samochodu i chciał sprzedać im narkotyki. Gdy miało dojść do transakcji jeden z policjantów zamiast pieniędzy wyjął kajdanki i założył mężczyźnie na ręce. Diler nie krył zdziwienia i zaskoczenia - informuje mł. asp. Daria Olczyk z kutnowskiej policji.

Przy 19-latku policjanci ujawnili 115 tabletek ecstasy oraz marihuanę. Mieszkaniec powiatu kutnowskiego usłyszał już zarzuty. Za te przestępstwa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.