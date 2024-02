28-latek, który chciał się dowiedzieć, dlaczego funkcjonariusze szukali go w domu, przyszedł do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach (woj. łódzkie). Dowiedział się, że ma wyrok i jest poszukiwany. Mężczyzna trafił do więzienia.

/ Łódzka policja / Rzeczniczka pabianickiej Komendy Powiatowej Policji sierż. sztab. Agnieszka Jachimek, poinformowała w niedzielę, że na policję zgłosił się 28-latek. Tłumaczył, że szukał go ktoś z tej jednostki. "Mężczyzna, powiedział dyżurnemu, że w ostatnim czasie dwukrotnie odwiedzali go mundurowi, jednak nie mogli go zastać, bo był w pracy. Ciekawy powodu tych wizyt, przyszedł do siedziby pabianickich policjantów" - mówiła Jachimek.

"28-latek zdziwił się, gdy okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach do odbycia 5 miesięcy kary pozbawienia wolności" - przekazała. To wyrok za groźby wobec policjantów. Poszukiwany został zatrzymany i przewieziony do więzienia. Zobacz również: Rusza remont Maratońskiej. Skrzyżowanie z Wróblewskiego będzie zamknięte

