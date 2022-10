352 punkty prowadzą szczepienia przeciw grypie na terenie województwa łódzkiego. By ułatwić wybór miejsca szczepienia blisko domu, przygotowano specjalną mapę.

Łódzki sanepid podaje, że w dniach 8-15 października na terenie województwa odnotowano 3253 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne. 1634 dotyczyły dzieci. Od 1 września zarejestrowano łącznie 17164 zachorowania.

Interaktywna mapa punktów szczepień dostępna jest tutaj

Grypa jest sezonową chorobą, która głównie w okresie od listopada do marca może zaburzać nasze zdrowie. Najczęściej zakażenie wirusem grypy przebiega łagodnie, "grypowo" - ale z wysoką gorączką, katarem, kaszlem i bólami mięśniowymi, bólem głowy. Jednak, szczególnie u osób po 60 roku życia , zdarzają się poważne powikłania grypy pod postacią m.in. zapalenia płuc, zapalenia mięśnia serca i zapalenia nerek, które doprowadzają do niewydolności tych narządów - tłumaczy prof. Anna Piekarska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zachęcam wszystkich do szczepienia się w okresie jesiennym przeciw grypie, a szczególnie zachęcam osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niską odporności i chorobami współistniejącymi do zaszczepienia się przeciwko grypie. Szczepienie przeciw grypie nie tylko skutecznie i bezpiecznie chroni nas przed zakażeniem tym wirusem ale także pozwala uniknąć długotrwałych powikłań choroby - dodaje.

Łódzki NFZ tłumaczy, że szczepić można się przez cały czas trwania sezonu grypowego, a czas potrzebny do wykształcenia odporności to 2-3 tygodni. Zwraca też uwagę, że najwięcej osób choruje na grypę między styczniem a marcem.

Szczepionki przeciwko grypie są dostępne tylko na receptę. Do apteki na szczepienie zabieramy receptę na szczepionkę, a do placówki medycznej - wykupioną wcześniej szczepionkę. Podanie szczepionki jest bezpłatne. NFZ zapłaci za nie punktowi 21,83 zł.

Szczepionki przeciwko grypie dostaną bezpłatnie kobiety w ciąży i seniorzy w wieku powyżej 75 lat. Częściowa refundacja jest przewidziana m.in. dla pacjentów powyżej 65 lat i dzieci od 6 miesiąca życia do 18 lat.