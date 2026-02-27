Rajstopy i pończochy od dawna nie są już tylko praktycznym elementem garderoby. Dziś kobiety odkrywają w nich coś więcej. Coraz częściej przez wybór odpowiednich modeli rajstop możemy podkreślić swój styl, zaznaczyć elegancką, kobiecą stylizację oraz dodać sobie pewności siebie. Dowiedz się, które fasony sprawdzą się na co dzień, do pracy, a które będą idealne podczas romantycznych wyjść czy podróży. Poznaj również limitowane edycje, oryginalne wzory inspirowane czekoladą oraz modele powstałe we współpracy z polskim projektantem Maciejem Zieniem.

Gładkie warianty

Klasyczne rajstopy damskie Dalida to propozycja na co dzień. Krycie na poziomie 40 DEN i miękka mikrofibra zapewniają ciepło i wytrzymałość na zaciągnięcia. Jeśli chcesz wyglądać szykownie każdego dnia i wolisz nosić spódniczki lub sukienki, wybierz jeden z 30 kolorów rajstop i układaj kompozycje na cały tydzień!

Seria Fortissima to przykład najbardziej znanych, transparentnych rajstop w kolorze cielistym. Dostępne w kilku odcieniach, umożliwiają dopasowanie koloru najbardziej zbliżonego do Twojej karnacji. To dobra alternatywa, jeśli chcesz odsłonić całe nogi i założyć szpilki.

Bawełniane fasony w szerokiej palecie kolorystycznej Lady, to połączenie komfortu i ciepła. Barwy takie jak grafit, beż, brąz czy czerń świetnie komponują się z eleganckimi stylizacjami.

Warianty Merino Wool Tights oraz z linii Keep Hot gwarantują ciepło w chłodniejsze dni i wieczory. Doskonale sprawdzą się, jeśli planujesz wieczorne wyjście ze znajomymi. Cieplejsze rajstopy Gatta dostępne są w barwach szarości i czerni.

Wzorzyste modele

Daisy 02 wyróżnia się wiosennym motywem w kwiaty na całej powierzchni. Model transparentny stanowi uroczą propozycję pod sukienkę i spódnicę.

Poza wzorem w kwiatki, możesz komponować stroje również z rajstopami w gwiazdki, kropki, serduszka czy w kratę.

Kremowe, przypominające kolor roku 2026 - Cloud Dancer - rajstopy w prążek Tiffany 25 idealnie będą współgrać z czarną mini, odkrytymi butami i swetrem w tym samym kremowym kolorze. Elastyczna i miękka przędza, krycie 60 DEN oraz delikatne matowe wykończenie to ponadczasowa odpowiedź na jeszcze chłodne dni przedwiośnia.



Ażur i koronka

Wchodzące w skład modeli we wzory ażurowe rajstopy to hit każdego sezonu. Koronkowe, subtelne i nieregularne motywy można zestawić z elementami garderoby w jednym odcieniu. Płaszcz, czarna sukienka i botki w czarnym, bordowym lub granatowym kolorze sprawią, że to rajstopy będą się wyróżniać i grać w zestawieniu główną rolę.

Czarne rajstopy ażurowe Fabiane 09 są przykładem efektownego modelu, który łączy subtelny ażurowy wzór z optycznym wydłużeniem nóg i uniwersalną elegancją, doskonale uzupełniając zarówno codzienne, jak i bardziej wieczorowe stylizacje.

Geometryczny i regularny wzór, który prezentuje Yasmine 07 to design przyciągający wzrok i nadający wyrafinowanego charakteru.

Rajstopy z mikrofibry Loretta 149 to fason z wzorem rombów, który optycznie wysmukla nogi i dzięki technologii 3D oraz mikrofibrze zapewnia idealne dopasowanie i komfort noszenia przez cały dzień.



Fasony imitujące pończochy

Rajstopy Girl‑up 25 łączą kryjącą część o grubości około 60 DEN z transparentnym wykończeniem 20 DEN, tworząc efekt imitacji klasycznych pończoch.

Z kolei Girl‑up 41 posiada kryjącą część i delikatnie przejrzyste fragmenty na udach.



Błyszczące modele

Czarne rajstopy z błyszczącą nitką Fantasia to klasyczny wariant z subtelnym połyskiem, który stanowi czarną elegancję z delikatnym, metalicznym akcentem.

Rajstopy z błyskiem Iluminate cechuje gładka struktura i delikatny rozproszony połysk, który delikatnie podkreśla nogi i dodaje im świetlistego efektu. W tym przypadku można wybierać spośród 5 odcieni!

Ciekawą i zarazem odważną alternatywą są czerwone, błyszczące rajstopy Silver Gloss 01. Żywa czerwień może być głównym elementem Twojego ubioru, jeśli wybierasz się na imprezę lub świętujesz ważną okazję.



Rajstopy antystatyczne

Rajstopy antystatyczne Be Free są wykonane z innowacyjnej przędzy o działaniu antystatycznym, który zapobiega elektryzowaniu się ubrań i utrzymuje gładkie ułożenie sukienek i spódnic na nogach nawet w suchych, ciepłych warunkach. Pamiętaj o nich, jeśli wybierasz się w podróż i nadal chcesz wyglądać kobieco.



Wielopaki

Wielopaki to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do codziennej garderoby i uzupełnienie szafy. Modele takie jak 3‑pak cienkich rajstop Q‑EKO zapewniają zawsze zapas par pod ręką i obniżają koszt jednostkowy, a 3‑pak Thin Skin daje różnorodność dopasowaną do różnych stylizacji.



Kolekcja Gatta x Zień

Klasyka, wysoka jakość wykonania i wygoda niezależnie od okoliczności - to właśnie główne cechy linii rajstop powstałych we współpracy marki Gatta z projektantem Maciejem Zieniem. W tej serii znajdziesz wyjątkowe wzory i odcienie, które zmieniają rajstopy w efektowny detal.

Monogramy, regularne kształty, geometryczne motywy i delikatne wzory nadają nogom wizualnej lekkości. Obok nich można znaleźć kwiatowe propozycje Garden, podkreślające kobiece kreacje oraz cętki w modelach Bloom.

Kolorystyka obejmuje odcienie brązu i beżu, które świetnie komponują się z neutralnymi stylizacjami oraz ponadczasową czerń w wariantach Signature i Arch, idealną do bardziej eleganckich outfitów.

Dzięki modelom gładkim i kryjącym oraz wzorzystym fasonom możesz dopasować rajstopy do niejednej okazji - od zestawień na co dzień po bardziej wyszukane kreacje wieczorowe.



Wedel x Gatta

Równie ceniona i lubiana kolekcja Gatta x Wedel to niepowtarzalna seria rajstop, która powstała dzięki inspiracji czekoladą. Głębokie gorzkie brązy i delikatne mleczne tony wyróżniają się tak samo jak wzornictwo - nieregularne kształty i drobne romby dodają każdemu outfitowi artystycznego akcentu.

Inspiracje sięgające świata smaków i czekoladowych kompozycji nadają tej linii unikalny klimat — przywodzą na myśl elegancję i zmysłowość, ale z lekką nutą zabawy.

To propozycja dla kobiet, które chcą wyjść poza klasykę i dodać stylizacjom ciepłych, wyrazistych barw, nie rezygnując przy tym z komfortu i jakości, z jakich znane są rajstopy Gatta.



Rajstopy dla przyszłych mam

Poza regularnymi kolekcjami i pomysłowymi limitowanymi edycjami warto także szukać rajstop o szczególnej roli. Takimi przykładami są modele dla kobiet w ciąży - Mamma, Mamma Sentence oraz Body Protect.



Rajstopy funkcyjne

Gatta posiada także kolekcje funkcyjne, w których można znaleźć rajstopy:

przeciwżylakowe Relax Medica,

Bye Cellulite,

wyszczuplające Slimmer,

modelujące Lift-up,

kompresyjne Control Press,

push-up Puppa.

Podsumowanie

W kolekcji Gatta każda kobieta znajdzie warianty dopasowane do swoich potrzeb - od klasycznych i gładkich rajstop, przez ażurowe i wzorzyste fasony, aż po innowacyjne rozwiązania antystatyczne i modele dla przyszłych mam. Jeśli chcesz odświeżyć na wiosnę swoją szufladę z rajstopami, nie zapomnij również o propozycjach z kolekcji Zień x Gatta lub Gatta x Wedel i o dodatkach, które pozwolą zachować komfort w każdej sytuacji.