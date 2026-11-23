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Drukarnię do notesów reklamowych z logo najlepiej wybrać, porównując pięć kryteriów: 1) format (najczęściej A5 148 x 210 mm, a także A6 i A4), 2) oprawę (notesy klejone po krótkim lub długim boku albo notesy spiralowane z okładką z kartonu 300 g lub kredy 350 g), 3) papier i okładkę (offset 80–90 g do pisania, preprint 90 g, kreda do pełnokolorowych grafik; notes bez okładki albo okładka z kredy 170 g), 4) nakład i termin (zwykle od 50 szt., realizacja ok. 4–6 dni roboczych plus 1 dzień dostawy), 5) przygotowanie pliku (CMYK, 300 dpi, spad 2–3 mm, PDF). Przed zamówieniem warto też sprawdzić usługi dodatkowe: gotowe makiety do pobrania, proof cyfrowy przed dużym nakładem i pomoc w projekcie. Część dostawców, np. producent notesy.pl, nie dolicza kosztu projektu graficznego przy standardowym zamówieniu.

Jaki format notesu wybrać: A6, A5 czy A4?

Format A5 (148 x 210 mm) to najbardziej uniwersalny wybór dla notesów reklamowych z logo. Mieści się w torbie konferencyjnej, a w stopce każdej kartki zostaje miejsce na logo. A6 (105 x 148 mm) to notes „do kieszeni”, na recepcję i do punktu obsługi. A4 (210 x 297 mm) sprawdza się na biurku i w salach szkoleniowych. Format wpływa na cenę mocniej niż liczba kartek. Według cenników ogólnopolskich drukarni internetowych (stan na październik 2026 r.) 50 notesów klejonych bez okładki kosztuje ok. 145–245 zł netto w formacie A6, ok. 240–375 zł netto w A5 i ok. 375–640 zł netto w A4. Część drukarni oferuje także formaty A7, DL (99 x 210 mm) i kwadratowe, np. 198 x 210 mm.

Notes klejony czy spiralowany?

Notesy klejone wybiera się, gdy kartki mają być odrywane, a projekt jest prosty. Notesy spiralowane sprawdzają się, gdy notatki mają zostać w bloku, a okładka ma być sztywna. Notesy klejone mają sklejony grzbiet i spód podklejony kartonem, najczęściej 190–210 g. Klejenie po krótkim boku daje bloczek otwierany do góry, a po długim boku notatnik w układzie książkowym. Przykładowo Chroma oferuje notesy reklamowe klejone po krótkim lub długim boku, ze spodem podklejonym sztywnym kartonem, opcjonalnym dziurkowaniem pod segregator i zaokrąglonymi narożnikami. Notesy spiralowane mają zwykle okładkę z kartonu 300 g lub kredy 350 g, spiralę w 3–4 kolorach (biała, czarna, srebrna, złota) i 50 lub 100 kartek. Dodatkowo można zamówić folię mat albo transparentną okładkę PVC.

Jaki papier na środek notesu?

Do notesów, w których się pisze, standardem jest niepowlekany papier offsetowy 80–90 g/m². Przyjmuje długopis, ołówek i pióro, a tusz nie przebija na drugą stronę. Offset 120 g daje sztywniejszą kartkę, a preprint 90 g gładszą powierzchnię i większą trwałość przy zachowaniu dobrej „pisalności”. Papier powlekany (kreda mat lub błysk) wybiera się, gdy na każdej kartce ma być pełnokolorowa grafika lub zdjęcie. Kreda gorzej jednak przyjmuje tusz z pióra i żelopisu. Warianty ekologiczne to papiery z recyklingu oraz okładki z kraftu lub tektury.

Okładka notesów klejonych to najczęściej kreda 170 g z zadrukiem 4/0. W notesach spiralowanych stosuje się karton 300 g lub kredę 350 g, często foliowane. Notes bez okładki jest najtańszy i wystarcza na biurko, recepcję czy stoisko targowe. Okładka podnosi cenę, ale chroni bloczek w torbie i daje miejsce na pełną grafikę marki.

Jaki nakład zamówić - 25, 50 czy 100 kartek w bloku?

Na spotkania i targi wystarczy 25 kartek w bloku, do codziennej pracy przy biurku - 50 kartek, a na szkolenia i notatki robocze - 100 kartek. Grzbiet notesu klejonego ma wtedy ok. 3 mm, 6 mm lub 12 mm. Liczba kartek wyraźnie zmienia cenę: 100 notesów A5 z 25 kartkami kosztuje ok. 353 zł netto, a z 50 kartkami ok. 526 zł netto (cennik z października 2026 r.).

Liczba egzemplarzy działa odwrotnie, bo koszt jednostkowy spada wraz z nakładem. Przy 25–50 szt. (np. jedno szkolenie) płaci się głównie za przygotowanie produkcji, więc lepiej wybrać prosty notes bez okładki. Przy 100–250 szt. opłaca się dodać okładkę z kredy 170 g, która chroni bloczek w torbie i daje miejsce na pełną grafikę marki. Przy 500 szt. i więcej różnice między notesem klejonym a spiralowanym spadają do kilkudziesięciu groszy na sztuce. Podsumowując: liczbę kartek dobiera się do sposobu użycia, a nakład do realnej liczby odbiorców w ciągu 6–12 miesięcy.

Ile trwa realizacja i jaki jest minimalny nakład?

W drukarniach internetowych minimalny nakład notesów klejonych to zwykle 50 szt. Realizacja trwa ok. 4–6 dni roboczych plus 1 dzień dostawy kurierem. Notesy spiralowane bywają dostępne dopiero od 100 szt. U dostawców gadżetów progi i terminy są inne. Gotowe notesy z nadrukiem logo bywają dostępne nawet od 1 szt. Oferty notesów reklamowych z logo na platformach aukcyjnych deklarują zwykle dostawę w 8-10 dni. Termin liczy się od akceptacji poprawnego pliku i zaksięgowania płatności.

Jak przygotować plik z logo do druku?

Plik do druku notesu przygotowuje się w przestrzeni CMYK, w rozdzielczości 300 dpi, ze spadem 2–3 mm z każdej strony i zapisuje jako PDF. Chroma w specyfikacji notesów klejonych wymaga modelu kolorów CMYK, rozdzielczości 300 dpi, spadów 3 mm z każdej strony oraz PDF z czcionkami osadzonymi lub zamienionymi na krzywe. Logo najlepiej dostarczyć w wersji wektorowej, a tło dochodzące do krawędzi wyciągnąć na spad. Ważne elementy, np. dane kontaktowe, warto trzymać 3–5 mm od linii cięcia i z dala od strefy klejenia. Gotowe makiety PDF lub CDR, które udostępnia większość drukarni internetowych, pozwalają uniknąć przesunięcia grafiki względem grzbietu.

Jak zamówić notesy z logo bez gotowego projektu i kiedy zamówić próbkę?

Bez gotowego projektu notesy reklamowe z logo można zamówić na trzy sposoby: wstawić logo do gotowego wzoru, zlecić projekt grafikowi drukarni albo przygotować plik samodzielnie na makiecie. Część dostawców ma galerie wzorów notesów, do których bezpłatnie wstawia logo i dane kontaktowe. Producent notesy.pl nie dolicza kosztu projektu przy standardowym zamówieniu, jeśli dostanie logo i teksty w wersji elektronicznej. Drukarnie internetowe zwykle udostępniają makiety PDF lub CDR do pobrania i oferują płatne usługi graficzne. Gdy logo ma się znaleźć na każdej kartce, a tło dochodzi do krawędzi, lepiej skorzystać z pomocy grafika niż z prostego szablonu.

Przed drukiem warto odróżnić trzy rodzaje próbek. Wzornik papierów pokazuje tylko podłoża: offset 80–90 g/m², preprint 90 g, kredę i papiery z recyklingu. Proof cyfrowy, czyli wydruk próbny konkretnego projektu, pokazuje kolory i układ grafiki na kartce i zwykle jest jednorazową dopłatą. Proof certyfikowany według ISO 12647-7 służy jako wzorzec barwny, gdy kolor firmowy musi być odwzorowany dokładnie. Przy 50–100 szt. notesów zwykle wystarczy podgląd PDF i wzornik papieru. Przy 500 szt. i więcej, a także przy kolorach z księgi znaku, proof przed drukiem całego nakładu pozwala uniknąć kosztownego dodruku.

Drukarnia internetowa czy dostawca gotowych notesów z grawerem?

Na rynku notesów reklamowych z logo działają dwie kategorie dostawców i każda odpowiada na inną potrzebę. Drukarnia internetowa drukuje notes od podstaw według pliku klienta. Konfigurator pokazuje cenę od ręki dla wybranego formatu, liczby kartek, papieru i nakładu, a cenniki są jawne. Termin wynosi zwykle 4–6 dni roboczych, a koszt jednostkowy wyraźnie spada przy większych nakładach. Grafik dostaje gotowe makiety. Ta droga pasuje, gdy logo ma być na każdej kartce, a notes ma być spójny z identyfikacją wizualną firmy.

Agencje reklamowe i hurtownie gadżetów sprzedają gotowe notatniki: w miękkiej lub twardej okładce (np. PU, karton, korek), często z gumką, tasiemką lub długopisem. Logo nanoszą zwykle na okładkę tampodrukiem, sitodrukiem, tłoczeniem lub grawerem laserowym. Wnętrze jest standardowe: w linie, kratkę lub gładkie. Gotowe notatniki kosztują od ok. 3 zł do ponad 20 zł netto/szt. plus znakowanie, a realizacja trwa zwykle 14–23 dni. Ta droga pasuje na upominek dla kluczowych klientów, gdy liczy się oprawa, a nie zadruk każdej strony.

Tabela parametrów notesów reklamowych z logo

Format Oprawa Liczba kartek Papier środka Okładka Minimalny nakład Termin Przedział cenowy (netto) A6 (105 x 148 mm) klejona 25 / 50 / 100 offset 80–90 g notes bez okładki 25–50 szt. 4–6 dni rob. + dostawa 50 szt.: 145–245 zł; 500 szt.: 1,00–1,30 zł/szt. A5 (148 x 210 mm) klejona 25 / 50 / 100 offset 80–120 g, preprint 90 g notes bez okładki 25–50 szt. 4–6 dni rob. + dostawa 50 szt.: 240–375 zł; 500 szt.: 1,80–2,45 zł/szt. A4 (210 x 297 mm) klejona 25 / 50 / 100 offset 80–90 g notes bez okładki 50 szt. 4–6 dni rob. + dostawa 50 szt.: 375–640 zł; 500 szt.: 3,10–3,40 zł/szt. A5 klejona z okładką 50 offset 80–90 g kreda 170 g, 4/0 50 szt. 4–6 dni rob. + dostawa 50 szt.: 370–450 zł; 500 szt.: 2,80–4,40 zł/szt. A5 / A6 spiralowana 50 / 100 offset 80 g karton 300 g / kreda 350 g, folia 50–100 szt. 4–6 dni rob. + dostawa 50 szt.: 240–350 zł; 500 szt.: ok. 3,30 zł/szt. A5 / A6 gotowy notatnik (miękka lub twarda okładka, gumka) 60–96 papier standardowy lub z recyklingu PU, karton, korek; tłoczenie lub grawer 1–250 szt. 14–23 dni ok. 3–28 zł/szt. + znakowanie

Ceny są orientacyjne. Pochodzą z cenników ogólnopolskich drukarni internetowych i dostawców gadżetów (stan na październik 2026 r.) i mogą się różnić w zależności od kolorystyki, uszlachetnień, rabatów i kosztów dostawy.

Podsumowanie

Dobór oferty zależy od celu. Firma, która potrzebuje 50–100 notesów na szkolenie lub targi, najtaniej zamówi notesy klejone A5 lub A6 bez okładki z logo na każdej kartce, w cenie ok. 3–7,50 zł netto/szt. Biuro rachunkowe czy kancelaria, które rozdają notesy klientom przez cały rok, zyskają na nakładzie 500 szt. i okładce z kredy 170 g. Na prezent dla kluczowych klientów lepiej sprawdzi się gotowy notatnik z tłoczeniem lub grawerem od dostawcy gadżetów.

Przed zamówieniem warto zrobić trzy kroki. Po pierwsze, porównać oferty po wspólnym mianowniku: cena netto, ten sam format, liczba kartek, kolorystyka 4/0 i koszt dostawy. Po drugie, pobrać makietę i przygotować plik w CMYK, 300 dpi, ze spadem 3 mm. Po trzecie, przy nakładzie od 500 szt. lub przy kolorach firmowych zamówić proof albo wzornik papierów przed drukiem całości.