Arcydzieła ukryte za pudłem na telewizor. Złodzieje w rękach policji

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To była akcja rodem z filmów sensacyjnych – karabinierzy z włoskiej Parmy odzyskali trzy bezcenne obrazy, które w marcu tego roku zniknęły z prywatnej kolekcji w Traversetolo. Dzieła autorstwa Auguste’a Renoira, Paula Cezanne’a i Henri Matisse’a wyceniono na ponad 9 milionów euro. Informację o sukcesie włoskiej policji podały tamtejsze media.

Śledztwo jest prowadzone przeciwko dziewięciu osobom pochodzącym z Mołdawii. Pięciu z nich już zatrzymano, a wszystkim postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Złodzieje, choć doświadczeni, nie specjalizowali się w kradzieżach dzieł sztuki. Rozgłos, jaki wywołała marcowa kradzież, skutecznie uniemożliwił im sprzedaż obrazów na czarnym rynku.

Grabież obrazów wartych miliony. Zakapturzeni złodzieje wdarli się do willi Trzy obrazy Renoira, Cezanne'a i Matisse'a zostały skradzione z galerii sztuki w miejscowości Mamiano koło Parmy na północy Włoch - podały w niedzielę tamtejsze media. Dzieła sztuki warte miliony euro zostały zrabowane z prywatnej kolekcji.

Działali pod osłoną nocy

Do zuchwałego włamania doszło w muzeum mieszczącym się w willi Luigiego Magnaniego – wybitnego włoskiego historyka sztuki i krytyka muzycznego. Złodzieje, działając pod osłoną nocy, sforsowali bramę traktorem, a następnie wynieśli z muzeum trzy obrazy: „Martwa natura z wiśniami” Cezanne’a, „Ryby” Renoira oraz „Odaliska na tarasie” Matisse’a. W trakcie ucieczki zgubili jeszcze jedno dzieło Renoira – „Pejzaż Cagnes”.

Obrazy ukryte za pudłem na telewizor

Jak podaje lokalny portal Parma Today, odzyskane obrazy odnaleziono w domu jednego z podejrzanych, zaledwie kilka kilometrów od muzeum. Dzieła były ukryte za pudłem na telewizor – złodzieje liczyli, że nie zostaną tam odnalezione.

Operację odzyskania arcydzieł skomentował włoski minister kultury Alessandro Giuli, który podziękował karabinierom za skuteczne działania i podkreślił, że była to „bardzo ważna operacja” dla włoskiego dziedzictwa kulturowego.

Sprawa kradzieży i odzyskania bezcennych obrazów pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka i skuteczna praca służb oraz współpraca międzynarodowa w walce z przestępczością zorganizowaną. Dzięki determinacji karabinierów, dzieła światowej klasy wrócą na swoje miejsce, a kolekcja Magnaniego znów będzie cieszyć oczy miłośników sztuki.