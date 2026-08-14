Arcydzieła ukryte za pudłem na telewizor. Złodzieje w rękach policji

Śledztwo jest prowadzone przeciwko dziewięciu osobom pochodzącym z Mołdawii. Pięciu z nich już zatrzymano, a wszystkim postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Złodzieje, choć doświadczeni, nie specjalizowali się w kradzieżach dzieł sztuki. Rozgłos, jaki wywołała marcowa kradzież, skutecznie uniemożliwił im sprzedaż obrazów na czarnym rynku.
Działali pod osłoną nocy
Do zuchwałego włamania doszło w muzeum mieszczącym się w willi Luigiego Magnaniego – wybitnego włoskiego historyka sztuki i krytyka muzycznego. Złodzieje, działając pod osłoną nocy, sforsowali bramę traktorem, a następnie wynieśli z muzeum trzy obrazy: „Martwa natura z wiśniami” Cezanne’a, „Ryby” Renoira oraz „Odaliska na tarasie” Matisse’a. W trakcie ucieczki zgubili jeszcze jedno dzieło Renoira – „Pejzaż Cagnes”.
Obrazy ukryte za pudłem na telewizor
Jak podaje lokalny portal Parma Today, odzyskane obrazy odnaleziono w domu jednego z podejrzanych, zaledwie kilka kilometrów od muzeum. Dzieła były ukryte za pudłem na telewizor – złodzieje liczyli, że nie zostaną tam odnalezione.
Operację odzyskania arcydzieł skomentował włoski minister kultury Alessandro Giuli, który podziękował karabinierom za skuteczne działania i podkreślił, że była to „bardzo ważna operacja” dla włoskiego dziedzictwa kulturowego.
Sprawa kradzieży i odzyskania bezcennych obrazów pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka i skuteczna praca służb oraz współpraca międzynarodowa w walce z przestępczością zorganizowaną. Dzięki determinacji karabinierów, dzieła światowej klasy wrócą na swoje miejsce, a kolekcja Magnaniego znów będzie cieszyć oczy miłośników sztuki.