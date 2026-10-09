Pociąg zderzył się z ciężarówką. Są poszkodowani

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Jeden pasażer pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej został poszkodowany w wyniku zderzenia z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gawronki pod Łęczycą w woj. łódzkim.

Zderzenie na przejeździe kolejowym w Łódzkiem. Ranny pasażer

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 13.30. Według wstępnych ustaleń samochód ciężarowy z przyczepą wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod nadjeżdżający pociąg ŁKA relacji Płock – Łódź Widzew.

Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki, który trafił pod opiekę pracujących na miejscu służb medycznych.

Przejazd był zabezpieczonym znakiem STOP oraz krzyżem św. Andrzeja, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w ruchu pociągów ŁKA. Między innymi odwołano kurs relacji Kutno – Skierniewice.

Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Do odwołania na odcinku Łódź – Kutno obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy ŁKA a PKP Intercity.