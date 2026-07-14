Pobił przechodnia, bo myślał, że to Ukrainiec. Polak ma poważne obrażenia

RMF24

Policjanci z Łodzi poszukują sprawcy pobicia, do którego doszło w centrum miasta. Z zeznań pokrzywdzonego Polaka wynika, że agresor zaatakował go, bo uznał, że jest Ukraińcem. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń głowy, nosa i szczęki. Agresor obrzucił go również wyzwiskami sugerując, że jego miejsce nie jest w naszym kraju.

Do ataku na Łodzianina doszło w al. Piłsudskiego na Starym Widzewie w Łodzi. To rejon miasta bliski ścisłemu centrum. O przebiegu napadu poinformował Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Do ataku na mężczyznę doszło 11 lipca ok. godz. 14 w al. Piłsudskiego między ul. Przędzalnianą i al. Śmigłego-Rydza. Nieustalony dotychczas sprawca, przechodząc obok rozmawiającego przez telefon Łodzianina, uderzył go, a później obrzucił wyzwiskami sugerując, że jego miejsce nie jest w Polsce - powiedział Jasiak.

Napadnięty mężczyzna jest Polakiem. Według ustaleń policji, sprawca wziął go za Ukraińca i zadał mu dwa ciosy w głowę. Ofiara ma uszkodzony nos i szczękę. Mężczyzna trafił do szpitala, a następnego dnia złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa w Komisariacie Policji Łódź-Widzew.

Poszukujemy sprawcy pobicia. Dopiero kiedy zostanie zatrzymany i przesłuchany, będziemy mogli ustalić motyw jego działania i na tej podstawie postawić zarzuty - powiedział Maksymilian Jasiak.

Dodał, że policjanci zabezpieczyli zapisy monitoringu w okolicy, ale proszą o zgłoszanie się świadków, którzy widzieli przebieg zdarzenia. Na informacje w tej sprawie czekają funkcjonariusze Komisariatu Policji Łódź- Widzew przy ul. Wysokiej 45, tel. 478411500.