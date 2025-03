Młodzi naukowcy z łódzkiego Technikum Automatyki i Robotyki poszybowali w kosmos z pomysłem na badanie cieczy i jej kapryśnych zachowań w stanie nieważkości. Drugi Polak w Kosmosie - Sławosz Uznański-Wiśniewski wyruszy na orbitę okołoziemską z "aparaturą badawczą" wymyśloną przez uczniów z Łodzi.

Michał Drawik pokazuje, jaką "aparaturę badawczą" wymyślił z kolegą - Filipem Wargowiakiem, którą polski astronauta zabierze w kosmos, aby przeprowadzić eksperyment naukowy / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Czy można bawić się nauką w kosmosie? Dwaj uczniowie z łódzkiego Technikum Automatyki i Robotyki udowadniają, że tak. Wystarczy plastikowa butelka, zakrętka, taśma, 3 słomki i nożyczki, aby stworzyć kosmiczny eksperyment.

Doświadczenie na orbicie okołoziemskiej przeprowadzi polski astronauta - Sławosz Uznański-Wiśniewski. Drugi Polak w Kosmosie będzie badał, jak ciecz i prawa fizyki dogadują się bez grawitacji.

Filip Wargowiak i Michał Drawik, uczniowie III klasy TAiR zgłosili swój projekt do konkursu "Prosty eksperyment - kosmiczne odkrycie" Polskiej Agencji Kosmicznej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Ich wybór padł na kategorię płynów, która wydawała się być jednocześnie wyzwaniem, jak i okazją do eksploracji nieznanych aspektów fizyki.

Zgodnie z regulaminem konkursu, mogli wybrać pięć elementów. Ich zestaw to: plastikowa butelka z zakrętką, trzy plastikowe słomki, taśma klejąca oraz nożyczki.

Dwie słomki połączyliśmy taśmą tak, aby sięgały dna butelki. Do butelki mogliśmy nalać wody, a drugą słomkę uszczelniliśmy, ale jest przez nią przepływ powietrza - opisuje "aparaturę badawczą" Michał Drawik.

Eksperyment, jak tłumaczą jego twórcy, na Ziemi demonstruje trzy prawa fizyki - w tym klasyczną grawitację i prawo Archimedesa. Jednak jego najważniejszym elementem jest obserwacja, jak te zjawiska będą wyglądały w warunkach mikrograwitacji.

Woda przybierze formę kulistą lub będzie osadzała się na ściankach. Natomiast bąbelki powietrza pozostaną w wodzie, nie będą uciekały do powierzchni i będą się poruszały w zależności od ruchu cząsteczek wody - wyjaśniają uczniowie.

Cel projektu to nie tylko zaspokojenie ciekawości młodych naukowców, ale również praktyczny wymiar. Jak zauważa ich nauczyciel, Grzegorz Owczarek, zrozumienie zachowania cieczy w warunkach mikrograwitacji jest kluczowe dla przyszłości inżynierii i technologii kosmicznej.

A co w nagrodę za kosmiczny pomysł? Ekskluzywna wycieczka po Polskiej Agencji Kosmicznej.