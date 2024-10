Śmiała propozycja szwedzkiego ministra edukacji. Johan Pehrson chce wprowadzenia akcyzy od przychodów z reklam osiąganych przez media społecznościowe - na podobnych zasadach, jak w przypadku sprzedaży tytoniu czy alkoholu. "To tak samo szkodliwe produkty" - podkreślił.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według polityka partii Liberałowie, taki podatek mógłby wynosić 10-15 proc., a wpływy z niego powinny być przeznaczane na ochronę dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami algorytmów stosowanych przez platformy internetowe. Fundusze te mają także wesprzeć leczenie psychiatryczne osób już uzależnionych.

"Media społecznościowe źle wpływają na samopoczucie"

Wpływ mediów społecznościowych na mózg jest udokumentowany. Ludzie niemal uzależniają się od tego, co źle wpływa na ich samopoczucie. Są wciągani w ekstremalne rzeczy. Dziewczęta karmione są chorymi ideałami piękna - uzasadnił swoją propozycję Pehrson.



W raporcie za 2024 rok szwedzka fundacja na rzecz internetu Internetstiftelsen zwróciła uwagę, że negatywne skutki korzystania z takich platform, jak Instagram czy TikTok są najbardziej widoczne wśród młodych kobiet. Nastolatki same przyznają, że spędzają przed ekranem telefonu zbyt dużo czasu. Inny wniosek to poczucie bycia mniej atrakcyjną na skutek treści sugerowanych przez algorytmy.

A naukowcy udoskonalają algorytmy

Istnieje związek między tym, ile czasu spędzasz w mediach społecznościowych a twoim nastrojem - podkreślił Mans Jonasson z fundacji Internetstiftelsen podczas prezentacji raportu pod koniec września. Według eksperta, dla największych firm technologicznych, właścicieli mediów społecznościowych, pracują najlepsi naukowcy behawioryści, którzy wciąż udoskonalają algorytmy.

Rywalizacja jest bardzo nierówna, choć widzimy, że coś zaczyna się poprawiać. W grupie najmłodszych mniej osób korzysta z TikToka - dodał.



W szkołach i przedszkolach w Szwecji trwa odwrót od stosowania cyfrowych ekranów na rzecz tradycyjnej tablicy i podręczników. Na początku września Urząd Zdrowia Publicznego wydał zalecenia dla rodziców i opiekunów dotyczące ograniczenia czasu spędzanego przez dzieci przed smartfonami i komputerami. Zwrócono uwagę m.in. na problemy młodzieży ze snem, wywołane korzystaniem z treści cyfrowych.