Zima to wymagający sezon. Mróz, śnieg i wiatr nie wybaczają błędów w ubiorze, a źle dobrana garderoba potrafi popsuć nawet najkrótszy spacer. Czy jednak naprawdę musisz wybierać tu między wygodą a stylem? Absolutnie nie! Wystarczy kilka dobrze skomponowanych elementów, które stworzą bazę Twojej zimowej szafy. Jakie ubrania powinien mieć pod ręką każdy mężczyzna, by zimą wyglądać dobrze i nie marznąć? Podpowiadamy niżej!

Kurtka zimowa - fundament męskiej garderoby

Nie bez powodu zaczynamy właśnie od kurtki. To ona jest pierwszą warstwą, którą widzą inni - i pierwszą tarczą, która chroni Cię przed chłodem. Zastanów się: czy jedna kurtka zimowa męska wystarczy? W teorii tak, ale praktyka pokazuje, że warto mieć przynajmniej dwie.

Puchowa sprawdzi się w weekendowych, outdoorowych zestawach, parka świetnie poradzi sobie podczas codziennych obowiązków w mieście, a elegancki model w ciemnym kolorze będzie niezastąpiony, gdy wybierasz się do biura czy na spotkanie biznesowe.

Ciekawostka: pierwsze kurtki puchowe powstały w latach 30. XX wieku z myślą o... alpinistach. Projekt miał chronić wspinaczy w ekstremalnych warunkach. Dziś nosimy je w mieście, a ich lekkość i termiczna moc nadal robią wrażenie.

Tip: wybierając kurtkę zimową, zwróć uwagę na wypełnienie. Naturalny puch zapewnia najlepszą izolację, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Alternatywą są nowoczesne wypełnienia syntetyczne - lżejsze, odporne na wilgoć i równie ciepłe.



Swetry - ciepło i styl w jednym

Czy wiesz, że golf, tak popularny w męskiej zimowej garderobie, w latach 50. i 60. był symbolem... buntowników? Nosił go Steve McQueen, a także członkowie ruchów artystycznych. Dziś to klasyk, który dodaje szyku nawet najprostszej stylizacji.

Na zimę wybierz co najmniej trzy różne modele swetrów: golf do eleganckiego płaszcza, oversize do jeansów i luźnego weekendowego looku, oraz klasyczny V-neck, który świetnie wypadnie w duecie z koszulą. Zwracaj uwagę na skład - choć akryl kusi ceną, to naturalne włókna jak bawełna zapewnią Ci nieporównywalny komfort i oddychalność.



Spodnie męskie na chłodne dni

Jeansy? Oczywiście, ale nie zapominaj o alternatywach. Chinosy w zimowych kolorach - granacie, butelkowej zieleni czy burgundzie - to świetna odskocznia od klasyki. Z kolei spodnie z grubszej bawełny czy wełny sprawdzą się wtedy, gdy chcesz wyglądać elegancko, ale jednocześnie nie marznąć.

A co z dresami? Jeszcze kilka lat temu kojarzone głównie z siłownią, dziś spokojnie wchodzą na salony mody ulicznej. W dobrze skrojonym komplecie dresowym możesz wyskoczyć po kawę, a nawet spotkać się ze znajomymi - wystarczy, że dorzucisz do niego stylową, pikowaną kurtkę.



Buty - stabilna podstawa męskiej stylizacji

Zimą najważniejsze jest to, co na stopach. Trapery to wybór oczywisty - solidne, z bieżnikiem, który poradzi sobie nawet na oblodzonym chodniku. Ale czy wiedziałeś, że ich historia sięga XVIII wieku, a pierwsze modele były szyte ręcznie przez włoskich rzemieślników dla górali z Dolomitów? Dziś kultowe marki inspirują się właśnie tymi pierwowzorami.

Na bardziej oficjalne okazje postaw na skórzane botki, np. wsuwane lub klasyczne sznurowane. Są eleganckie, a jednocześnie praktyczne. Pamiętaj o impregnacji - odpowiednio zabezpieczona skóra nie tylko dłużej wygląda świeżo, ale też chroni przed wodą i solą, którą zimą posypuje się chodniki.



Akcesoria - wisienka na torcie stylizacyjnym

Wyobraź sobie swoją kurtkę bez szalika i czapki. Prawda, że czegoś brakuje? To właśnie dodatki budują charakter zimowej stylizacji. Wybierz szal w kontrastującym kolorze - przełamie ciemny look. Czapka beanie? Obowiązkowo, jeśli cenisz casual. Skórzane rękawiczki dodadzą szyku, a wełniane ocieplą każdy spacer.

Tip: postaw na zestawy. Szalik i czapka w podobnym odcieniu zawsze wyglądają bardziej spójnie, a jednocześnie oszczędzają czas przy porannym szykowaniu się do pracy.



Męska stylizacja zimowa: podstawy, które muszą znaleźć się w Twojej szafie

Zima to test Twojej garderoby - czy naprawdę jest funkcjonalna i czy potrafi być stylowa w każdych warunkach. Podstawą jest dobra kurtka, ale nie mniej ważne są swetry, spodnie, solidne buty i przemyślane akcesoria. W końcu chodzi o to, byś nie musiał wybierać między ciepłem a wyglądem. A skoro nawet alpiniści z lat 30. znaleźli sposób, by wyglądać dobrze w puchówkach, to dlaczego Ty miałbyś nie błyszczeć zimą na ulicach miasta?