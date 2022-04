177 kg marihuany o wartości ponad 7 mln zł przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Narkotyki były ukryte w transporcie pomarańczy z Hiszpanii do Polski.

Akcja CBŚP i KAS / CBŚP / Materiały prasowe

Akcja służb miała miejsce w okolicach Bełchatowa, w woj. łódzkim. Policjanci CBŚP zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu ciężarowego, który zgodnie z dokumentacją przewoził pomarańcze z Hiszpanii do Polski. Do działań włączyli się także funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS), którzy wspólnie z policjantami przeszukali pojazd ciężarowy.

Na jednej z palet, w skrzyniach zamiast owoców znajdowały się hermetycznie zapakowane worki foliowe z marihuaną. Podczas akcji zabezpieczono 177 kg marihuany wartej ponad 7 mln zł. Z takiej ilości narkotyku można by uzyskać ponad 170 tys. działek dilerskich - informuje CBŚP.

Zatrzymano kierowcę ciężarówki.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Lublinie w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.