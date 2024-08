21-latek, którego podpalono w lipcu na ulicy w Opocznie, zmarł w szpitalu w Warszawie. 19-latek, który miał dopuścić się tej zbrodni, może usłyszeć nowe zarzuty. Już teraz grozi mu dożywocie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podpalony w lipcu, na ulicy w Opocznie, 21-latek zmarł w szpitalu w Warszawie. Opoczyńska prokuratura planuje zmianę zarzutu usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, postawionego 19-latkowi, który miał dopuścić się tej zbrodni. Mężczyźnie już teraz grozi kara dożywotniego więzienia.

Nawiązując do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Opocznie przeciwko 19-letniemu Jakubowi B., podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa 21-letniego Adama W., rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Dorota Mrówczyńska poinformowała w środę, że pokrzywdzony w zdarzeniu mężczyzna, który bezpośrednio po nim został zabrany w stanie ciężkim przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Warszawie, zmarł 25 lipca.

"Decyzją prokuratora zarządzono sądowo-lekarską sekcję zwłok. Do chwili obecnej opinia w sprawie nie została pozyskana. Z uwagi na zaistniały skutek w postaci śmierci pokrzywdzonego, Prokuratura Rejonowa w Opocznie planuje wydanie postanowienia dotyczącego zmiany zarzutów przedstawionych podejrzanemu" - dodała prokurator.

Zbrodnia z 12 lipca

Do tragicznego zdarzenia doszło 12 lipca około godziny 16, u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza w Opocznie. Policja otrzymała wówczas wezwanie do płonącego mężczyzny; poszkodowanemu pomógł świadek, który ugasił jego ubrania i wezwał służby ratunkowe. Pokrzywdzony 21-latek w ciężkim stanie, z poparzeniami twarzy, klatki piersiowej oraz górnych dróg oddechowych został odtransportowany do szpitala w Warszawie.

Jak przekazała podkom. Barbara Stępień z opoczyńskiej komendy, ustalono, że na miejscu zdarzenia mogło przebywać kilku młodych mężczyzn. Następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali do wyjaśnienia dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat. Sąd zastosował wobec nich środki tymczasowe w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące.

Po kilku dniach zatrzymano 19-letniego mieszkańca podopoczyńskiej miejscowości, który od dnia zdarzenia ukrywał się przed organami ścigania. Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie najstarszemu z zatrzymanych zarzutu usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Opocznie, na wniosek prokuratury, zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące.