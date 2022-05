Łódź – razem z pięcioma, innymi polskimi miastami – znalazła się wśród 100 miast wybranych przez Komisję Europejską do programu "Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta". W I etapie programu wybrane samorządy dostaną do podziału 350 mln euro na wdrażanie ekologicznych rozwiązań.

Łódź / Shutterstock

Inicjatywa "Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta" została utworzona przez Komisję Europejską, aby wesprzeć miasta w realizacji ambitnych ekologicznie celów. Do programu zgłosiło akces 377 samorządów z całej Unii Europejskiej, a do programu zostało wybranych - 100. Łódź znalazła się w tym wyjątkowym gronie.

Miasta zajmują 4 procent powierzchni Unii Europejskiej, ale mieszka w nich aż 75 procent obywateli. Dlatego tak ważne jest włączenie ich do walki o klimat - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Łódź znalazła się w gronie 100 europejskich miast, które dostaną unijne wsparcie w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Fundusze wydamy na poprawę: jakości powietrza, ekologiczny i bezpieczny transport oraz na działania związane z ochroną przyrody oraz zwiększaniem terenów zieleni w mieście.

Neutralność klimatyczna to przede wszystkim ograniczenie produkcji dwutlenku węgla do takiego stopnia, aby nie miał on negatywnego wpływu na środowisko. A jeśli nie możemy go odpowiednio ograniczyć, to należy wprowadzić rozwiązania, które CO2 pochłaniają.

Chcemy zapewnić mieszkańcom życie w bardziej zrównoważonej przestrzeni z czystszym powietrzem, bezpieczniejszym transportem czy mniejszym zatłoczeniem i hałasem - zapewnia prezydent Zdanowska. W osiąganiu neutralności klimatycznej niezbędne są: likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój ekologicznego transportu miejskiego, zwiększanie powierzchni terenów biologicznie czynnych.

Planem, który ma doprowadzić Łódź do neutralności w roku 2030 lub najpóźniej w 2050, będzie kontrakt klimatyczny. To zestawienie działań i inwestycji, które samorząd zobowiąże się zrealizować we współpracy z mieszkańcami i Komisją Europejską.

Rozpoczynająca się właśnie transformacja ekologiczna to ogromna szansa na wykonanie znaczącego skoku technologicznego gospodarczego, który wydatnie poprawi jakość życia mieszkańców miast Europie - dodaje dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ Maciej Riemer. Mamy ambicje, aby nasze miasto stało się jednym z wiodących ośrodków innowacji ekologicznych w Polsce i Europie - podkreśla.

Komisja niebawem ogłosi konkursy na wsparcie działań ekologicznych w miastach. Dzięki funduszom będzie można sfinansować m.in.: zrównoważony transport miejski czy tworzenie zeroemisyjnych osiedli.

Komisja Europejska zapewni samorządom niezbędną pomoc techniczną, regulacyjną i finansową. Ponadto w latach 2021-23 zainwestuje około 350 mln euro w działania badawcze i innowacyjne. To pierwsza transza pieniędzy. W kolejnych latach fundusze na wspieranie proekologicznych działań będą sukcesywnie zwiększane.