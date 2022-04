Koncert z udziałem pianistki Leonory Armellini zainauguruje w niedzielę XXI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza, organizowany przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Bierze w nim udział ponad 70 zespołów kameralnych z 20 krajów.

Włoska pianistka Leonora Armellini / Leszek Szymański / PAP

Jest to najstarszy w Polsce konkurs poświęcony wykonawstwu muzyki kameralnej, organizowany w Łodzi od 1961 r. W jego jury zasiadają: Łukasz Błaszczyk, Massimiliano Caldi, Michał Drewnowski, Alexander Hintchev, Agata Igras, Yair Kless, Włodzimierz Zalewski i Sylwia Michalik.



Tegoroczna edycja Konkursu im. Kiejstuta Bacewicza zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ zgłosiło się do niej wielu koncertujących artystów - muzyków już uformowanych, znanych szerokiej publiczności. Szereg pianistów, którzy zagrają podczas konkursowych przesłuchań w Łodzi, znamy m.in. z występów w kilku poprzednich edycjach Konkursu Chopinowskiego. To jest bardzo dobra wiadomość. Skoro do naszego Konkursu przystępują tej rangi artyści, znaczy to, że ma on już prestiż i ważną pozycję w świecie muzycznym - podkreślił kierownik Instytutu Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi i dyrektor konkursu dr hab. Michał Drewnowski.



Do Akademii Muzycznej w Łodzi przyjadą artyści z 20 krajów, m.in. z Japonii, Korei Południowej, Chin, USA, Brazylii, Grecji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i z Włoch. Łącznie 73 zespoły wezmą udział w pierwszym etapie konkursu. 47 duetów - instrumentalnych i wokalnych - wystąpi w kategorii A. W kategorii B zagra 26 zespołów w większych składach: tria, kwartety i kwintety.

Inauguracja konkursu już w niedzielę

W koncercie inauguracyjnym w niedzielę o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej wystąpi włoska pianistka Leonora Armellini, laureatka piątej nagrody XVIII Konkursu Chopinowskiego. Zagra Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44 Roberta Schumanna i Koncert fortepianowy f-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Na estradzie towarzyszyć jej będą: Sławomira Wilga, Dominika Przech, Nela Zaforemska, Agata Nowak i Michał Sobuś - artyści związani z łódzką uczelnią.



Otwarte dla publiczności przesłuchania konkursowe odbędą się 4-9 kwietnia. Akademia zaprasza na nie do Sali Kameralnej przy al. 1 Maja 4. Wręczenie nagród i koncert laureatów zaplanowano na niedzielę 10 kwietnia.



Wydarzenie dofinansowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Włoski Instytut Kultury w Warszawie i Związek Artystów Wykonawców STOART.