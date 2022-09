Rekordowa liczba ponad 1500 uczestników, w tym kilkuset ekspertów i praktyków rynku e-mobility z całej Europy oraz kilkudziesięciu wystawców, dla gości przygotowano ponad 80 merytorycznych spotkań w formule debat, sesji okrągłego stołu i warsztatów - tak zapowiada się Kongres Nowej Mobilności 2022, który dziś (12 września) rozpoczął się w łódzkim EC1.

/ Shutterstock

Od dziś (12 września) w Łodzi trwa Kongres Nowej Mobilności, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź. Będzie to już III edycja jednej z największych konferencji branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w pełni poświęconej rozwojowi rynku elektromobilności.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli świata biznesu z całego łańcucha wartości zrównoważonego transportu i zeroemisyjnych technologii oraz do decydentów, reprezentujących administrację publiczną i samorząd terytorialny. Uczestnicy Kongresu wspólnie stworzą forum liderów, ekspertów i praktyków rynku nowej mobilności w Polsce i Europie.

W ubiegłym roku KNM przyciągnął ponad tysiąc uczestników, w tym 176 przedstawicieli samorządów. Impreza łączy kupujących i sprzedających w ekosystemie zeroemisyjnego transportu. Producenci pojazdów i infrastruktury, operatorzy i dostawcy usług ładowania, firmy technologiczne, koncerny energetyczne i paliwowe, rozwijające się startupy i instytucje finansujące -spotykają się na najszybciej rozwijającym się wydarzeniu poświęconym elektromobilności.

Celem kongresu jest, aby wspólnie omawiać wprowadzane na rynek technologie, a także identyfikować modele biznesowe, wymagania infrastrukturalne oraz partnerstwa, gwarantujące realizację projektów mobilnościowych. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisje oraz umożliwić bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi, towarów i usług w naszym kraju.

Hasłem tegorocznej III edycji jest: "E-Mobility in Poland. What’s next?". Dla gości przygotowano ponad 80 merytorycznych spotkań w formule debat, sesji okrągłego stołu i warsztatów a także wiele wydarzeń towarzyszących, takich jak premiery, wystawy i pokazy.

Co w harmonogramie kongresu?

Pierwszy dzień Kongresu obfitować będzie w szereg merytorycznych debat, prezentacji, spotkań oraz warsztatów. Pierwszym z nich będzie debata zatytułowana: "Mapa zmian w sektorze transportu do 2035 r.", do udziału w której zaproszeni zostali: prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska, Head of European Acceptance Visa - Richard Campion, dyrektor zarządzający PSPA- Maciej Mazur, CEO, Eleport - Raul Potisepp oraz prezes zarządu Volkswagen Group Polska - Pavel Šolc.

Drugim ważnym wydarzeniem będzie Debata Prezydencka pt.: "Koalicja Miast na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu" z udziałem kilkunastu prezydentów polskich miast, przedstawicieli Unii Metropolii Polskich oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W harmonogramie pierwszego dnia Kongresu Nowej Mobilności zaplanowano również premierę raportu PSPA "Polska - europejskie centrum eksportowe autobusów elektrycznych" a także kolejną debatę noszącą tytuł: "Droga do sukcesu - rynek autobusów elektrycznych w Polsce", którą wspierać będą: dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Piotr Arak, Grégoire F. Gauthier Sr. (The World Bank), Artur Jagusiewicz (Impact Clean Power Technology), kierownik projektów ds. elektromobiności Volvo Buses - Tomasz Łysiak, Product&Sales Bus Director MAN Truck & Bus Polska - Olga Żarkowska, członek rady nadzorczej i współzałożyciel Ekoenergetyka-Polska - Maciej Wojeński.

Kolejne debaty na konferencji zostaną poświęcone jednej z najważniejszej kwestii związanej z transformacją sektora transportu, czyli elektryfikacją firmowych flot oraz coraz popularniejszym formom finansowania samochodów elektrycznych, takim jak leasing oraz wynajem długoterminowy. Wezmą w nich udział przedstawiciele wiodących podmiotów branży TSL oraz czołowych instytucji sektora finansowego.

Pierwszy dzień Kongresu Nowej Mobilności 2022 zakończy uroczysta gala, na której PSPA oraz PwC po raz kolejny uhonorują liderów elektromobilności - firmy najmocniej zaangażowane w rozwój zeroemisyjnego transportu w Polsce.

Tegorocznej, międzynarodowej edycji Kongresu, która odbywa się pod hasłem "E-Mobility in Poland. What’s next?" towarzyszyć będą wydarzenia dedykowane konkretnym zagadnieniom, w tym m.in. roli Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do pojazdów elektrycznych, kwestiom upowszechnienia technologii ogniw paliwowych w transporcie czy wyzwaniom związanym z masową elektryfikacją flot w Polsce i regionie.

Szczegółowy program Kongresu Nowej Mobilności 2022 dostępny jest na stronie www.kongresnowejmobilnosci.pl.