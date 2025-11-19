Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek, to jedno z najważniejszych wydarzeń zakupowych w roku. W RTV EURO AGD stał się on nie tylko dniem bardzo intensywnych promocji, ale całym okresem rabatowym tzw. Black Friday Weeks. W 2025 roku akcja promocyjna w sklepach trwa od 22 października do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów. To oznacza, że masz znacznie więcej czasu, aby zaplanować zakupy i polować na najlepsze okazje.

/ Materiały prasowe

Black Friday w RTV EURO AGD 2025 - co warto wiedzieć?

Promocje przygotowane przez RTV EURO AGD na Black Friday 2025 są przemyślane i oferują realne korzyści dla każdego klienta. Black Week to dłuższy okres zakupowy, dzięki któremu możesz spokojnie porównać ceny i wybrać najlepsze okazje.

Czas trwania promocji

W 2025 roku Black Week trwa od 22 października do 1 grudnia. Jednak warto pamiętać, że nie wszystkie promocje utrzymają się do samego końca - jeśli dana oferta szybko się wyczerpie, rabaty mogą zostać zakończone wcześniej. Dzięki temu dobrze jest wcześniej sprawdzić produkty, które Cię interesują, aby nie przegapić najlepszych okazji.

Finansowanie zakupów

RTV EURO AGD oferuje wygodne 30 rat 0 procent, które obowiązują w okresie promocji na większość produktów. Kredyt można wziąć na kwotę od 300 zł do 30 000 zł, co pozwala na wygodne planowanie większych zakupów.

Co obejmuje promocja?

W Black Week przecenione są różnorodne kategorie produktów:

AGD wolnostojące - pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki.

AGD do zabudowy - piekarniki, zmywarki i inne sprzęty kuchenne do zabudowy.

Smartfony - szeroki wybór marek i modeli z atrakcyjnymi rabatami.

Akcesoria domowe i smart home - odkurzacze, oczyszczacze powietrza, inteligentne oświetlenie i inne gadżety ułatwiające codzienne życie.

Dostawa i instalacja

RTV EURO AGD zapewnia kompleksowe wsparcie zakupowe: od dostawy, przez wniesienie, aż po montaż sprzętu. To szczególnie przydatne przy większych urządzeniach, które wymagają profesjonalnej instalacji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zakupy będą wygodne i bezproblemowe.

Dlaczego warto kupować w RTV EURO AGD?

Zakupy w RTV EURO AGD to nie tylko dostęp do szerokiej oferty produktów RTV i AGD, ale także wiele korzyści, które sprawiają, że warto kupować w tym sklepie zarówno stacjonarnie, jak i online.

Szeroki wybór produktów - od sprzętu AGD wolnostojącego i do zabudowy, przez smartfony i akcesoria, po inteligentne rozwiązania do domu. Dzięki temu możesz zrobić kompleksowe zakupy w jednym miejscu.

Doświadczenie i renoma - RTV EURO AGD działa na polskim rynku od 1990 roku i posiada setki sklepów stacjonarnych w całym kraju. Marka zdobyła zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości obsługi i transparentnym warunkom sprzedaży.

Bezpieczne zakupy online i stacjonarne - sklep internetowy i sieć stacjonarna zapewniają pełne bezpieczeństwo transakcji oraz wsparcie w razie pytań lub problemów z zakupionym sprzętem.

Promocje i programy rabatowe - regularne akcje, takie jak Black Friday, a także możliwość korzystania z kodów rabatowych i atrakcyjnych rat 0%, pozwalają na wygodne planowanie zakupów i oszczędzanie.

Usługi dodatkowe - RTV EURO AGD oferuje dostawę, wniesienie, montaż i instalację sprzętu, dzięki czemu zakupy są wygodne i kompleksowe.

Elastyczne formy płatności - możliwość płatności gotówką, kartą, przelewem czy w ratach sprawia, że zakupy można dostosować do własnych potrzeb finansowych.

Dzięki tym zaletom zakupy w RTV EURO AGD to nie tylko możliwość zdobycia sprzętu w atrakcyjnych cenach, ale również komfortowe, bezpieczne i przemyślane doświadczenie zakupowe. Black Week w RTV EURO AGD daje szansę na skorzystanie z wyjątkowych promocji, jednocześnie zapewniając wygodę i pewność na każdym etapie: od wyboru produktów, przez płatność, aż po dostawę i instalację.

Praktyczne wskazówki, jak maksymalnie skorzystać na Black Friday

Aby w pełni wykorzystać okazje Black Friday w RTV EURO AGD, warto dobrze się przygotować. Zanim rozpoczniesz zakupy, zastanów się, co naprawdę chcesz kupić, aby skoncentrować się na najważniejszych produktach. Obserwuj ceny przed startem promocji, dzięki czemu łatwiej ocenisz, czy rabaty są rzeczywiście atrakcyjne. Dobrym pomysłem jest zapisanie się do newslettera, ponieważ często trafiają tam informacje o kodach rabatowych i dodatkowych okazjach.

Jeśli planujesz większe zakupy, przemyśl możliwość skorzystania z opcji 30 rat 0 procent, pamiętając o warunkach oferty. Warto również sprawdzić dostępność produktów w sklepach stacjonarnych, zwłaszcza jeśli chcesz obejrzeć sprzęt na żywo lub uniknąć kosztów dostawy. Dzięki takiemu przygotowaniu Twoje zakupy będą bardziej przemyślane, wygodne i opłacalne.

Podsumowanie

Black Friday 2025 w RTV EURO AGD to wyjątkowa okazja. Dzięki przedłużonemu okresowi promocji, atrakcyjnym kodom rabatowym oraz finansowaniu 0 procent na raty, możesz zaplanować zakupy rozważnie i skorzystać z ofert na różnorodne produkty RTV i AGD. Sklep RTV EURO AGD to stabilna, renomowana sieć z szerokim zasięgiem i doświadczeniem - co sprawia, że zakupy w tym okresie są bardzo obiecujące.