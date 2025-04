Awaria wodociągu sparaliżowała ruch na jednej z najważniejszych ulic Łodzi. Ulica Pabianicka została częściowo zamknięta, a kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, które potrwają nawet kilka dni. Zalana jezdnia, objazdy i przerwy w dostawie wody – to codzienność mieszkańców południowej części miasta. Służby pracują bez przerwy, by jak najszybciej usunąć skutki awarii, ale powrót do normalności nie nastąpi od razu.

Awaria wodociągowa na Pabianickiej w Łodzi. Utrudnienia potrwają kilka dni Poważna awaria wodociągowa sparaliżowała ruch na jednej z najważniejszych arterii Łodzi - ulicy Pabianickiej. Uszkodzenie rury wodociągowej spowodowało zalanie jezdni i konieczność zamknięcia fragmentu drogi. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka dni. Zalana jezdnia i objazdy Zobacz również: Potężna awaria wodociągów w Łodzi. Woda zalała ulice Do awarii doszło w rejonie skrzyżowania ulic Pabianickiej i Odrzańskiej. Jak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, uszkodzona została magistrala wodociągowa o średnicy 400 mm. W wyniku wycieku woda zalała jezdnię, co wymusiło zamknięcie odcinka ulicy Pabianickiej w kierunku centrum. Na miejscu - jak podają lokalne media - pracują służby techniczne, które usuwają skutki awarii i prowadzą naprawę uszkodzonego odcinka sieci. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami - ruch w kierunku centrum został skierowany na sąsiednie ulice. Utrudnienia dotyczą także komunikacji miejskiej - autobusy i tramwaje kursują zmienionymi trasami. Utrudnienia potrwają kilka dni Według informacji przekazanych przez łódzki magistrat, naprawa uszkodzonego wodociągu może potrwać nawet do końca tygodnia. Służby apelują do mieszkańców o cierpliwość i korzystanie z alternatywnych tras przejazdu. Brak wody w okolicy Z powodu awarii wodociągu - jak informuje na swoich stronach ZWiK w Łodzi - może wystąpić pogorszona jakość wody na obszarze miasta. Trwa akcja płukania wodociągów. Apel do mieszkańców Służby miejskie apelują do mieszkańców o śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji na Pabianickiej oraz o dostosowanie się do wprowadzonych objazdów i zmian w komunikacji miejskiej. Kolejna poważna awaria wodociągowa w Łodzi To już kolejna poważna awaria wodociągowa w Łodzi w ostatnich dniach. Zaledwie dwa dni temu, w rejonie skrzyżowania ulic Wróblewskiego i Politechniki, doszło do uszkodzenia magistrali wodociągowej, w wyniku czego woda zalała ulice, piwnice, boisko szkolne oraz torowisko tramwajowe. Kilkadziesiąt bloków zostało pozbawionych prądu, a mieszkańcy musieli zmagać się z brakiem wody i poważnymi utrudnieniami w ruchu. Poważna awaria wodociągowa w Łodzi (7 zdjęć)







+ 3



Media