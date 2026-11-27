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Już 2 grudnia w kinie DCF we Wrocławiu odbędzie się dolnośląska premiera filmu dokumentalnego „Skąd ja Pana znam?” w reżyserii Tomasza Nuzbana. Produkcja stanowi wyjątkowy portret Zdzisława Kuźniara, wybitnego aktora związanego z Wrocławiem, ukazując nie tylko kulisy jego pracy, ale również osobiste refleksje na temat aktorstwa i życia na scenie. Po seansie widzowie będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z bohaterem filmu oraz reżyserem.

Kulisy aktorskiego zawodu – portret Zdzisława Kuźniara

Dokument „Skąd ja Pana znam?” to niezwykle osobista i poruszająca opowieść o jednym z najważniejszych aktorów polskiej sceny teatralnej i filmowej. Zdzisław Kuźniar, którego dorobek obejmuje ponad 140 ról filmowych i ponad 90 teatralnych, odsłania przed widzami kulisy swojego zawodu oraz drogę, jaką przeszedł przez dekady kariery. Film rozpoczyna się od przygotowań aktora do spektaklu „Ja, Feuerbach” Tankreda Dorsta – to właśnie ta rola staje się punktem wyjścia do głębokiej, osobistej refleksji na temat aktorstwa, pasji oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą życie artysty.

W produkcji wyraźnie zacierają się granice między doświadczeniami Kuźniara a postacią teatralną, którą kreuje. Widzowie mogą śledzić zarówno proces twórczy, jak i wspomnienia aktora, które przeplatają się z fragmentami filmów fabularnych, w których występował. W ten sposób powstaje wielowymiarowy portret artysty, który przez całe życie pozostaje w nieustannym dialogu z publicznością.

Wyjątkowa premiera i spotkanie z twórcami

Dolnośląska premiera filmu „Skąd ja Pana znam?” odbędzie się 2 grudnia o godzinie 19:00 w kinie DCF. Wydarzenie to będzie nie tylko okazją do poznania niezwykłej historii Zdzisława Kuźniara, ale także do rozmowy o kulisach powstawania filmu oraz tajnikach aktorskiego rzemiosła. Po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserem Tomaszem Nuzbanem oraz z samym bohaterem dokumentu, co pozwoli widzom na zadanie pytań i wymianę refleksji.

Kadr filmu dokumentalnego „Skąd ja Pana znam?” / materiały prasowe

Dla wielu uczestników będzie to niepowtarzalna szansa, by spojrzeć na świat teatru i filmu oczami człowieka, który przez dziesięciolecia współtworzył historię polskiej kultury. Spotkanie z Zdzisławem Kuźniarem zapowiada się jako inspirujące wydarzenie, pozwalające na jeszcze głębsze zrozumienie pracy aktora oraz emocji związanych z występowaniem przed publicznością.

Zdzisław Kuźniar – legenda polskiej sceny

Zdzisław Kuźniar to absolwent krakowskiej Szkoły Teatralnej, którą ukończył w 1955 roku. Przez lata związany był ze scenami Poznania, Gdańska i Wrocławia, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami, takimi jak Stanisław Lenartowicz, Andrzej Wajda, Janusz Kondratiuk, Waldemar Krzystek, Radosław Piwowarski czy Juliusz Machulski. Jego bogaty dorobek stanowi swoistą kronikę polskiego teatru i kina, a role, które stworzył, na trwałe wpisały się w pamięć widzów.

Dokument Tomasza Nuzbana to nie tylko opowieść o karierze, ale również o człowieku, który przez całe życie pozostaje wierny swoim wartościom i pasji. Film powstał w koprodukcji z Dolnośląskim Centrum, co podkreśla lokalny charakter wydarzenia i związek artysty z regionem.