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To pierwsze na świecie udane rozmnożenie pingwina długoczubego przez sztuczne zapłodnienie - ogłosiło japońskie zoo Adventure World w prefekturze Wakayama. Pingwiny te są zagrożone wyginięciem.

Partner matki nie jest ojcem

„To osiągnięcie jest – według naszych ustaleń – pierwszym na świecie przypadkiem (takiego rozrodu) u tego gatunku, odnotowanym w pracach naukowych oraz krajowych i zagranicznych rejestrach hodowlanych” – podkreślili przedstawiciele zoo, zwracając uwagę na znaczenie tego wydarzenia, o czym pisze agencja Kyodo.

Młoda samica wykluła się 28 października. Przeprowadzone testy DNA wykazały, że ojcem nie jest partner matki, lecz inny osobnik, od którego pobrano nasienie do sztucznego zapłodnienia. Obecnie samica przebywa w strefie niedostępnej dla zwiedzających i jest objęta sztucznym odchowem. Zwierzę będzie można oglądać w ogrodzie zoologicznym od marca przyszłego roku.

Sztuczne zapłodnienie u pingwinów wiąże się z wysokim stopniem trudności technicznej. Do tej pory na świecie powiodło się to wyłącznie w przypadku czterech z 18 gatunków tych ptaków.

Pingwiny długoczube zagrożone wyginięciem

Pingwiny długoczube, o charakterystycznych długich, jaskrawożółtych piórach, ciągnących się od okolic oczu po tył głowy, oraz czarnych nastroszonych piórach na czubku głowy, zamieszkują głównie wyspy południowego Atlantyku oraz Oceanu Indyjskiego.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) szacuje liczebność ich populacji na około 400 tys. dorosłych osobników i klasyfikuje je jako gatunek zagrożony wyginięciem.

Adventure World w Japonii

Adventure World jest największym w Japonii ośrodkiem pod względem liczby gatunków utrzymywanych pingwinów – żyje tam około 470 osobników należących do 10 gatunków.

Placówka od lat prowadzi badania nad rozrodem tych ptaków, w tym sztucznym zapłodnieniem, z myślą o zachowaniu różnorodności genetycznej i ochronie tych zwierząt.