Wybory prezydenta Krakowa za miesiąc. Kampania nabiera rozpędu, kto ma największe szanse?

RMF24

Już za miesiąc mieszkańcy Krakowa zdecydują, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Po majowym referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, do walki o fotel włodarza zgłosiło się aż 23 kandydatów. Kampania wyborcza nabiera tempa, a niektóre nazwiska już budzą spore emocje.

Gorąca kampania po odwołaniu prezydenta

Już za miesiąc Krakowianie będą wybierać nowego włodarza miasta. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a ewentualna druga tura – 11 października. Krakowianie będą głosować w obwodowych komisjach w godzinach od 7 do 21.

To efekt majowego referendum, w którym – jak podkreślają politolodzy – doszło do rzadkiej sytuacji w polskiej polityce samorządowej. 24 maja za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego (KO) zagłosowało 171 581 mieszkańców, czyli 29,99 proc. uprawnionych. To wystarczyło, by prezydent stracił stanowisko, choć Rada Miasta Krakowa pozostała bez zmian.

Rekordowa liczba kandydatów

Do walki o fotel prezydenta Krakowa zgłosiły się aż 23 osoby. Wśród nich są znane nazwiska, jak Marian Banaś (były prezes NIK), Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL), Łukasz Wantuch (były radny Krakowa) czy Marianna Schreiber (celebrytka).

Kandydaci muszą zebrać co najmniej 3 tys. podpisów poparcia, by formalnie zostać zarejestrowanymi. Jak dotąd, wymaganą liczbę podpisów zebrali już Drewnicki, Gibała i Piątkowska.

Najważniejsze tematy kampanii

W programach wyborczych kandydatów dominują tematy, które były osią sporu podczas referendum. Chodzi przede wszystkim o strefę czystego transportu (SCT) – wielu kandydatów zapowiada jej likwidację lub ograniczenie.

Pojawiają się też obietnice rozbicia „układów personalnych” i walki z „kolesiostwem”, które zarzucano poprzedniemu prezydentowi.

Kandydaci chcą także przywrócić bilet 20-minutowy na komunikację miejską, który został zlikwidowany za rządów Miszalskiego.

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Polityczne konsekwencje referendum

Wynik krakowskiego referendum odbił się szerokim echem w ogólnopolskiej polityce. Premier i przewodniczący KO Donald Tusk rozwiązał małopolskie struktury partii, którym szefował Miszalski. Nowy zarząd KO w województwie ma zostać powołany dopiero po wyborach na prezydenta Krakowa.

Kandydaci już w terenie i najnowszy sondaż

Choć nie wszyscy kandydaci są jeszcze formalnie zarejestrowani, kampania trwa w najlepsze. Michał Drewnicki, Daria Gosek-Popiołek, Bartosz Bocheńczak, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Sławomir Pietrzyk są już aktywni w mediach i spotykają się z mieszkańcami.

Monika Piątkowska swoją kandydaturę ogłosiła w czerwcu w Warszawie, a Łukasz Gibała zwlekał z decyzją do sierpnia, tłumacząc, że „czekał na wyznaczenie przez premiera daty wyborów – to nastąpiło 31 lipca”.

Według najnowszego sondażu Opinia24 dla Polityki Insight największe szanse na zwycięstwo ma Łukasz Gibała, który może liczyć na poparcie rzędu 25 procent. Wyraźnie wyprzedza Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej oraz kandydatkę Lewicy, Darię Gosek-Popiołek.

Czy nowy prezydent spełni oczekiwania Krakowian? Przekonamy się już za miesiąc.