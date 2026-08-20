Premier o metrze w Krakowie. „Pieniądze się znajdą”

RMF24

Budowa metra w Krakowie to temat, który od lat rozgrzewa wyobraźnię mieszkańców stolicy Małopolski. W czwartek premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Krakowie zapewnił, że środki na tę inwestycję się znajdą, ale pod jednym warunkiem. „Te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty” - powiedział. Co to oznacza w praktyce i kiedy możemy spodziewać się pierwszych prac?

Premier Donald Tusk pojawił się w czwartek w Krakowie, by oficjalnie poprzeć kandydaturę Moniki Piątkowskiej na urząd prezydenta miasta.

Budowa metra w stolicy Małopolski była jednym z tematów poruszonych na zorganizowanej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska oraz senator Moniki Piątkowskiej.

Tusk podkreślił, że budowa metra nie będzie finansowana z pieniędzy podatników z całego kraju.

Nie chodzi o budżet centralny, tylko o taki montaż finansowy, który nie będzie budził negatywnych emocji w innych miastach, ale będzie skutecznie realizował finansową stronę tego przedsięwzięcia – zaznaczył szef rządu.

W grę wchodzą środki europejskie, kredyty i pożyczki z państwowych instytucji, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził dziś, że analizy dotyczące budowy metra są już gotowe.

„Mam przyjemność poinformować, że mamy już gotowe analizy budowy metra. Ich wyniki zaprezentuję na początku września, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu” – zapowiedział minister.

Kraków na pierwszym miejscu

Premier Tusk przypomniał, że Ministerstwo Infrastruktury już wiele miesięcy temu przygotowało program wart 10 miliardów euro, finansujący projekty metra w polskich miastach.

„Kraków jest w tym programie zdecydowanie na pierwszym miejscu” – zapewnił. Jednak, jak podkreślił, rozpoczęcie finansowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód, głównie środowiskowych, oraz po przygotowaniu dokumentacji i placu budowy.

Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa popierana przez KO i PSL, podkreśliła, że „jeżeli chcemy tę inwestycję, musimy mieć odwagę i śmiałość i ambicje, nie odsuwać w czasie, bo to może się wiązać z ryzykiem właśnie wypadnięcia z tej perspektywy finansowej”. Według niej kluczowe jest szybkie przygotowanie dokumentacji.

Co dalej z metrem w Krakowie?

Według planów władz Krakowa pierwsza linia metra miałaby powstać w ciągu najbliższych 10 lat, a docelowo miasto zyskałoby dwie linie o łącznej długości ok. 29 km.

Koszt inwestycji szacowany jest na 13-15 mld zł. W miejskim budżecie zabezpieczono już 188 mln zł na działania przygotowawcze, a przetarg na dokumentację przedprojektową został ogłoszony w lipcu.