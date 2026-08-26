Kto za Miszalskiego? Nowy sondaż ws. wyborów w Krakowie

RMF24

Zbliża się termin przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie, które zostały rozpisane po tym, jak mieszkańcy stolicy Małopolski odwołali Aleksandra Miszalskiego w przeprowadzonym w maju referendum. Według najnowszego sondażu Opinia24 dla Polityki Insight największe szanse na zwycięstwo ma Łukasz Gibała, który może liczyć na poparcie rzędu 25 procent. Wyraźnie wyprzedza Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej oraz kandydatkę Lewicy, Darię Gosek-Popiołek.

Łukasz Gibała jest liderem sondaży na miesiąc przed wyborami na prezydenta Krakowa (Fot. Łukasz Gągulski)

Łukasz Gibała jest liderem sondaży na miesiąc przed wyborami na prezydenta Krakowa (Fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Odwołanie prezydenta Krakowa, wybranego w 2024 roku większością głosów mieszkańców, Aleksadra Miszalskiego było niemałym wydarzeniem w skali kraju. Za odejściem urzędującego prezydenta opowiedziało się 171 581 osób. Innego zdania było zlaedwie 3 631 głosujących.

Kto zastąpi Miszalskiego? Oto wyraźnie lider sondażu

Mieszkańcy Krakowa ponownie wybiorą prezydenta miasta już za miesiąc, w niedzielę 27 września. Według sondażu Opinia24 przeprowadzonego dla Polityki Insight liderem wyścigu po fotel prezydenta jest kontrkandydat Miszalskiego w poprzednich wyborach - Łukasz Gibała. Może on liczyć obecnie na poparcie 25,2 procent wyborców.

Prawie o 10 punktów procentowych wyprzedza Monikę Piątkowską, która wystartuje z ramienia Koalicji Obywatelskiej, na którą ma zamiar zagłosować 15,3 procent osób. Podium zamyka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, której poparcie obecnie wynosi 8,7 procent.

W dalszej części stawki znaleźli się Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 7,6 proc., Aleksandra Owca reprezentująca partię Razem - 4,3 proc. oraz Bartosz Bocheńczak (Konfederacja) - 3,2 proc. Takie samo poparcie ma w najnowszym sondażu były szef NIK Marian Banaś oraz Jan Hoffman.

Najmniejsze szanse na zwycięstwo w wyborach sondaż Opinia24 daje natomiast Michałowi Klimkowi, którego wskazało 1 procent ankietowanych.

Gibała reaguje na śmiertelny wypadek w Krakowie. "Będę apelował do komisarza” Jaki pomysł na Kraków ma Łukasz Gibała? Jakie decyzje w pierwszej kolejności podejmie, jeśli zostanie prezydentem miasta? Co jego zdaniem jest największym problemem stolicy Małopolski? Na te i inne pytania odpowie sam zainteresowany - Łukasz Gibała,…

Wysoki odsetek niezdecydowanych

Okazuje się, że jednym z kluczowych wniosków badania stanowi wysoki odsetek niezdecydowanych, który odpowiada wynikowi lidera sondażu i wynosi 25,2 procent. Polityka Insight wskazuje także na to, że niezdecydowanie szczególnie często pojawia się wśród kobiet, osób poniżej 40. roku życia oraz mieszkańców z wykształceniem średnim i wyższym.

Co ciekawe, na Łukasza Gibałę deklaruje chęć oddania głosów zdecydowana większość osób, które w maju zagłosowały za odwołaniem Miszalskiego. Jeśli zaś chodzi o bazę wyborców kandydatki Koalicji Obywatelskiej to widać wyraźne różnicę w płci. Monika Piątkowska bardziej przemawia do mężczyzn (20 proc.) niż do kobiet - 10 procent.

Daria Gosek-Popiołek może natomiast liczyć na poparcie głównie wyborców Lewicy, których aż 74 procent deklaruje oddanie na nią głosu. Zupełnie inaczej pod tym względem wygląda sytuacja Michała Drewnickiego. Na kandydata PiS zamierza zagłosować 37 procent wyborców tej formacji politycznej.