Wtedy Gibała zostanie zaprzysiężony. Padła data

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To inna data niż podawał wcześniej magistrat (wskazywano na 21 października). Zaprzysiężenie odbędzie się o godz. 18.30 w sali obrad urzędu miasta przy pl. Wszystkich Świętych.

Uroczystość zaprzysiężenia Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa

W czasie ceremonii zaprzysiężenia nowy prezydent odbiera od przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej dokument potwierdzający wybór na prezydenta Krakowa. Następnie składa ślubowanie: „Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

Insygnia władzy, czyli łańcuch i klucz do bram miasta, przekazuje prezydentowi ustępujący włodarz - w tym przypadku będzie to pełniący tymczasowo obowiązki prezydenta Stanisław Kracik.

Zdecydowane zwycięstwo w wyborach

Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO). Na Łukasza Gibałę w II turze wyborów głos oddało 62,12 proc. wyborców (ponad 162 tys. osób), którzy poszli do urn. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia (ponad 98 tys. osób).

Kim jest Łukasz Gibała?

Frekwencja podczas II tury wyniosła 44,27 proc. Liczba wyborców w Krakowie wynosi prawie 600 tys. osób, a liczba wszystkich mieszkańców prawie 720 tysięcy. Łukasz Gibała to radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca, w przeszłości pracownik naukowy (Wydział Filozofii UJ), były poseł Platformy Obywatelskiej oraz Ruchu Palikota. W 2012 r. wystąpił z PO, a w 2014 r. zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.