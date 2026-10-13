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Wtedy Gibała zostanie zaprzysiężony. Padła data

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (16:24)

Nowo wybrany prezydenta Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie 20 października podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa – poinformował we wtorek urząd miasta.

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Wtedy Gibała zostanie zaprzysiężony. Padła data
Łukasz Gibała podczas ogłoszenia wyników wyborów na prezydenta Krakowa (Fot. Łukasz Gągulski) /PAP

To inna data niż podawał wcześniej magistrat (wskazywano na 21 października). Zaprzysiężenie odbędzie się o godz. 18.30 w sali obrad urzędu miasta przy pl. Wszystkich Świętych.

Uroczystość zaprzysiężenia Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa

W czasie ceremonii zaprzysiężenia nowy prezydent odbiera od przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej dokument potwierdzający wybór na prezydenta Krakowa. Następnie składa ślubowanie: „Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. 

Insygnia władzy, czyli łańcuch i klucz do bram miasta, przekazuje prezydentowi ustępujący włodarz - w tym przypadku będzie to pełniący tymczasowo obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. 

Zdecydowane zwycięstwo w wyborach

Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO). Na Łukasza Gibałę w II turze wyborów głos oddało 62,12 proc. wyborców (ponad 162 tys. osób), którzy poszli do urn. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia (ponad 98 tys. osób).

Kim jest Łukasz Gibała?

Frekwencja podczas II tury wyniosła 44,27 proc. Liczba wyborców w Krakowie wynosi prawie 600 tys. osób, a liczba wszystkich mieszkańców prawie 720 tysięcy. Łukasz Gibała to radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca, w przeszłości pracownik naukowy (Wydział Filozofii UJ), były poseł Platformy Obywatelskiej oraz Ruchu Palikota. W 2012 r. wystąpił z PO, a w 2014 r. zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Łukasz Gibała prezydent Krakowa

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