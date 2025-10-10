Już 13 października rozpoczną się NATO-wskie ćwiczenia odstraszania nuklearnego Steadfast Noon – poinformował w piątek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte.

Zobacz również:

Europa nie jest gotowa na rosyjskie drony. Trwa wyścig z czasem

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w piątek, że w poniedziałek, 13 października, startują ćwiczenia Steadfast Noon. Podkreślił, że ćwiczenia wysyłają wyraźny sygnał do każdego potencjalnego przeciwnika, że NATO jest gotowe bronić wszystkich swoich członków przed jakimkolwiek zagrożeniem.

Sojusz poinformował, że w trakcie ćwiczeń nie będą używane żadne prawdziwe środki bojowe.

Steadfast Noon to nazwa organizowanych corocznie ćwiczeń NATO w zakresie odstraszania nuklearnego. Manewry od dekady odbywają się co roku w październiku. Obejmują ćwiczenia z wykorzystaniem amerykańskiej niestrategicznej broni jądrowej rozmieszczonej w Europie.

Zobacz również:

Trump sugeruje wyrzucenie tego kraju z NATO. Podał powód

Ćwiczenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności odstraszania nuklearnego NATO, demonstrując zdolność Sojuszu do ochrony wszystkich swoich członków. 

Są częścią polityki współdzielenia potencjału nuklearnego Sojuszu, zgodnie z którą państwa nieposiadające broni jądrowej uczestniczą w planowaniu i potencjalnym użyciu broni jądrowej przenoszonej przez ich siły powietrzne.

Zobacz również:

Kontynent pęka na pół. Nowy ocean powstaje szybciej niż przewidywano