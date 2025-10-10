Już 13 października rozpoczną się NATO-wskie ćwiczenia odstraszania nuklearnego Steadfast Noon – poinformował w piątek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte.

Steadfast Noon 2022: Belgijski myśliwiec F-16 w czasie ćwiczeń NATO / KENZO TRIBOUILLARD/AFP/East News / East News

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w piątek, że w poniedziałek, 13 października, startują ćwiczenia Steadfast Noon. Podkreślił, że ćwiczenia wysyłają wyraźny sygnał do każdego potencjalnego przeciwnika, że NATO jest gotowe bronić wszystkich swoich członków przed jakimkolwiek zagrożeniem.

Sojusz poinformował, że w trakcie ćwiczeń nie będą używane żadne prawdziwe środki bojowe.