To będzie jeden z największych magazynów energii w Polsce. W Myślachowicach niedaleko Trzebini w Małopolsce planowana jest budowa baterii o pojemności 622 MWh. Wystarczy, by zasilić miasto wielkości Trzebini na kilka dni - informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.

/ Shutterstock

We wtorek odbyło się spotkanie władz samorządowych oraz firmy DRI, która ma budować magazyn, z mieszkańcami Myślachowic.

Obawy mieszkańców

Na spotkaniu nie brakowało emocji, jednak jak usłyszał nasz dziennikarz - mieszkańcy nie są przeciwni samej budowie. Podkreślają jednak, że nie byli dostatecznie informowani ws. planowanych magazynów energii, a o zmianach tych planów dowiadywali się głównie z lokalnych mediów - zaznaczył reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Dużo osób podnosiło też obawy dotyczące lokalizacji magazynów energii, odległości od zabudowań i bezpieczeństwa od pożarowego przez ekologiczne, aż po militarne. Obecny na spotkaniu burmistrz Trzebini odpowiadał z kolei, że informacje o inwestycji padały, choć głównie przed sesjami Rady Miasta.

Magazyn porównywalny z największymi w Europie

Planowany magazyn energii w Myślachowicach będzie porównywalny z największymi tego typu obiektami w Europie.

Wybuduje go firma DRI, która należy do grupy DTEK kontrolowanej przez ukraińskiego oligarchę Rinata Achmetowa.

Inwestycja ma już kontrakt na rynku mocy na 17 lat. Ma zacząć pracować od 2027 roku.