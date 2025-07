Ważna informacja dla kierowców udających się do Zakopanego. W Libertowie drogowcy zamknęli oba pasy ruchu prowadzące z Krakowa w kierunku Myślenic. Jest to związane z budową tunelu pod drogą w tym miejscu. Utrudnienia potrwają do listopada.

W Libertowie drogowcy zamknęli oba pasy ruchu prowadzące z Krakowa w kierunku Myślenic / GDDKiA / Materiały prasowe Zobacz również: Ważna informacja dla turystów w Tatrach. Popularny szlak ponownie otwarty

Auto wypadło z drogi i wjechało do potoku Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami na zakopiance. W Libertowie drogowcy zamknęli oba pasy ruchu prowadzące z Krakowa w kierunku Myślenic. Wszystko z powodu budowy tunelu pod drogą w tym miejscu. Na odcinku 700 metrów cały ruch został przeniesiony na jezdnię w kierunku Krakowa i obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50, a nawet 40 km/h. Zmiana będzie obowiązywała od okolicy skrzyżowania z ul. Świetlistą (bez tego skrzyżowania) do wysokości ul. Przydworskiej. Taka organizacja ruchu potrwa do listopada. / GDDKiA / Materiały prasowe Modernizacja zakopianki W ramach inwestycji na DK7 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zlikwiduje skrzyżowanie zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Pod trasą wybudowany zostanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Rozbudowa DK7 w Libertowie i likwidacja świateł na skrzyżowaniu zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą zwiększy przepustowość tego odcinka. Zbudujemy też trzy kładki - w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia dla pieszych - informuje Kacper Michna z GDDKiA.