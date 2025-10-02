Sezon na grzyby w pełni. Gdzie w Małopolsce warto wybrać się na grzybobranie, by wrócić z pełnym koszem? Eksperci z FungiRadar podzielili się swoimi typami, wskazując trzy lokalizacje, które w październiku 2025 roku mają największy potencjał na udane zbiory.

Najlepsze miejsca na grzyby w Małopolsce w październiku 2025. Eksperci wskazują trzy lokalizacje / Shutterstock

Grzybobranie w Małopolsce - gdzie szukać najlepszych okazów?

Październik to tradycyjnie jeden z najlepszych miesięcy na grzybobranie.

Sukces wyprawy zależy jednak nie tylko od pogody, ale przede wszystkim od wyboru odpowiedniego miejsca. Eksperci z FungiRadar, którzy analizują dane satelitarne, typy gleb i prognozy pogodowe, wskazali trzy lokalizacje w Małopolsce, gdzie szanse na udane zbiory są największe.



Trzy najlepsze lokalizacje na grzybobranie

Pasjonaci z FungiRadar, prowadzący popularny fanpage na Facebooku, podkreślają, że wybór mniej uczęszczanych miejsc to klucz do sukcesu.

"Kluczowe dla udanych zbiorów jest wybór odpowiedniego terenu" - podkreślają eksperci. Na podstawie swoich analiz wskazali trzy miejsca, które w październiku 2025 roku mają największy potencjał.

Oto one:



Iwkowa, gmina Iwkowa, powiat brzeski - 87,5% szans na udane zbiory,

- 87,5% szans na udane zbiory, Pcim, gmina Pcim, powiat myślenick i - 87,5% szans na udane zbiory,

i - 87,5% szans na udane zbiory, Jabłonka, gmina Jabłonka, powiat nowotarski - 86,5% szans na udane zbiory

Eksperci radzą, by unikać najbardziej popularnych i uczęszczanych przez grzybiarzy terenów.

"Innym warunkiem obfitego grzybobrania jest z pewnością wybór odpowiedniego miejsca, najlepiej takiego, które nie będzie zbyt popularne wśród innych hobbystów" - podkreślają pasjonaci. Warto więc postawić na mniej znane zakątki, które nie są oblegane przez tłumy.

Październik to idealny czas, by wybrać się na grzyby i cieszyć się świeżym powietrzem oraz obfitymi zbiorami. Warto skorzystać z podpowiedzi ekspertów i odwiedzić wskazane lokalizacje, by wrócić do domu z pełnym koszem leśnych przysmaków.