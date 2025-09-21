Jedyny w Polsce bieg górski w centrum miasta ruszy w niedzielę w Krakowie. Mowa o 18. już edycji Biegu Trzech Kopców. Trasa wiedzie od kopca Krakusa, przez Kościuszki, po kopiec Piłsudskiego.

Ubiegłoroczna edycja Biegu Trzech Kopców / T. Śmietana / Materiały prasowe

Start biegu jest zaplanowany na godz. 10:30.

Atmosfera jest wyjątkowa. Tutaj mogę pobiec przez środek miasta, gdzie są tysiące osób - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, zwany polskim Forrestem Gumpem.

Sportowiec, który weźmie udział w imprezie, radzi, jak dobrze się do niej przygotować, mając na uwadze m.in. różne rodzaje nawierzchni, które obejmuje trasa.

Myślę, że jeśli ktoś biega tylko po mieście i po swoim ulubionym parku, to może mieć trochę kłopotów. Zachęcam, żeby się dobrze przygotować, dać sobie czas i tempo odpowiednie na początku. Nie zniszczyć się na starcie i myślę, że wszystko będzie dobrze - wskazał.

Instagram Rolka

Nowa energia na krakowskiej scenie biegowej

Tegoroczna edycja Biegu Trzech Kopców to nie tylko sportowa tradycja, lecz także powiew świeżości. W organizację wydarzenia zaangażowała się nowopowstała grupa biegowa STO₂, która połączyła siły z doświadczonym zespołem Cracovia Maratonu. Efekt? Nowa jakość, jeszcze więcej sportowych inicjatyw i inspiracji dla wszystkich, którzy chcą ruszyć się z kanapy.

Poprzez podobne inicjatywy chcę pokazać, że sportem można się bawić i dzięki tej zabawie zachęcać ludzi do ruchu. Bieganie to sport bardzo społeczny. Pozwala na poznawanie innych osób, wychodzenie do ludzi. Znacząco wpływa na dobrostan psychiczny, czego sama jestem doskonałym przykładem. Robię to, łącząc swoje największe pasje. Najlepszą nagrodą zawsze dla mnie jest uśmiech innych ludzi i słowa, że ktoś dzięki mnie zaczął uprawiać sport - mówi Aleksandra Bazułka, organizatorka wydarzenia i założycielka STO₂.

Trasa pełna wyzwań i niezwykłych widoków

Trasa Biegu Trzech Kopców to prawdziwa perełka wśród biegów górskich. Ponad 13 kilometrów pomiędzy trzema krakowskimi kopcami - Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego - prowadzi przez malownicze zakątki miasta. Prawie jedna czwarta dystansu to ścieżki o nieutwardzonej nawierzchni, a różnica poziomów wynosi około 160 metrów.

Nie bez powodu bieg ten został zaklasyfikowany jako "anglosaski" - trasa raz pnie się w górę, raz opada w dół, co odróżnia ją od typowo "alpejskich" biegów, gdzie przewyższenia prowadzą głównie w jednym kierunku. To wyzwanie nie tylko dla nóg, ale i głowy!

Rekordowe zainteresowanie

W ubiegłym roku na mecie zameldowały się aż 3133 osoby, ustanawiając nowy rekord frekwencji. Poprzedni - z 2019 roku - wynosił 2971 ukończonych biegów. Tegoroczny limit miejsc (3500 miejsc) został wyczerpany jeszcze przed startem.

Rok temu triumfowali: