Tragedia podczas wakacji w Bułgarii. 44-letni Polak nie żyje

Jak informuje agencja prasowa BGNES, do tragedii doszło w niedzielę 23 sierpnia na plaży przed jednym z hoteli. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 18:00.
Mężczyzna przebywał na wakacjach w Słonecznym Brzegu. Plaża była pod nadzorem ratowników.
Polak został wyciągnięty z wody nieprzytomny. Nie dawał oznak życia.
Na miejsce zdarzenia przybyły ekipy ratunkowe. Niestety, stwierdzono zgon.
Ciało 44-latka przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Burgas. Ma tam zostać przeprowadzona sekcja zwłok Polaka.
Dokładna przyczyna śmierci i okoliczności zdarzenia są nadal badane.