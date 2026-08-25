Tragedia podczas wakacji w Bułgarii. 44-letni Polak nie żyje

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44-letni turysta z Polski utonął w morzu u wybrzeży Słonecznego Brzegu, jednego z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czarnym w Bułgarii. Taką informację przekazała bułgarska policja.

Do tragedii doszło w Słonecznym Brzegu, zdj. ilustracyjne, autor trabantos

Do tragedii doszło w Słonecznym Brzegu, zdj. ilustracyjne, autor trabantos / Shutterstock

Jak informuje agencja prasowa BGNES, do tragedii doszło w niedzielę 23 sierpnia na plaży przed jednym z hoteli. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 18:00.

Mężczyzna przebywał na wakacjach w Słonecznym Brzegu. Plaża była pod nadzorem ratowników.

Polak został wyciągnięty z wody nieprzytomny. Nie dawał oznak życia.

Na miejsce zdarzenia przybyły ekipy ratunkowe. Niestety, stwierdzono zgon.

Ciało 44-latka przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Burgas. Ma tam zostać przeprowadzona sekcja zwłok Polaka.

Dokładna przyczyna śmierci i okoliczności zdarzenia są nadal badane.

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