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To nie był jego pierwszy napad na policjanta. Ustalenia po tragedii w Nowym Sączu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (11:58)

Mężczyzna postrzelony przez policjanta w niedzielę w Nowym Sączu (woj. małopolskie) w przeszłości miał już na swoim koncie napaść na funkcjonariuszy - ustaliła nowosądecka prokuratura. Nie poniósł jednak za to kary - dowiedział się nasz reporter Maciej Pałahicki.

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To nie był jego pierwszy napad na policjanta. Ustalenia po tragedii w Nowym Sączu
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

41-latek w niedzielne przedpołudnie na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu ruszył z nożem na interweniujących policjantów. Funkcjonariusze użyli trasera, który jednak okazał się nieskuteczny i wtedy jeden z nich oddał strzał w kierunku agresora. 

W wyniku postrzału mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. 

Prokurator wszczął śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariuszy. Badany jest również wątek zasadności użycia broni palnej przez policjanta. 

Okazało się też, że mężczyzna w przeszłości miał podobne przestępstwo na sumieniu. Jednak postępowanie w związku z jego napaścią na policjantów zakończyło się wnioskiem do sadu o umorzenie ze względu na stan poczytalności obwinionego.


Źródło: RMF24

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