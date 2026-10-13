To nie był jego pierwszy napad na policjanta. Ustalenia po tragedii w Nowym Sączu

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Mężczyzna postrzelony przez policjanta w niedzielę w Nowym Sączu (woj. małopolskie) w przeszłości miał już na swoim koncie napaść na funkcjonariuszy - ustaliła nowosądecka prokuratura. Nie poniósł jednak za to kary - dowiedział się nasz reporter Maciej Pałahicki.

41-latek w niedzielne przedpołudnie na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu ruszył z nożem na interweniujących policjantów. Funkcjonariusze użyli trasera, który jednak okazał się nieskuteczny i wtedy jeden z nich oddał strzał w kierunku agresora.

W wyniku postrzału mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Prokurator wszczął śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariuszy. Badany jest również wątek zasadności użycia broni palnej przez policjanta.

Okazało się też, że mężczyzna w przeszłości miał podobne przestępstwo na sumieniu. Jednak postępowanie w związku z jego napaścią na policjantów zakończyło się wnioskiem do sadu o umorzenie ze względu na stan poczytalności obwinionego.