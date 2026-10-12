Policjantka śmiertelnie raniła 44-latka z nożem. Są nowe ustalenia

RMF24

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Znamy wstępne ustalenia po wieczornej tragedii w Bydgoszczy. Według nich nie doszło do uchybień podczas interwencji, w trakcie której śmiertelnie postrzelony przez policjantkę został agresywny 44-latek.

O wstępnych ustaleniach po policyjnej interwencji w Bydgoszczy poinformowała w poniedziałek rzeczniczka bydgoskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska.

Będzie śledztwo w sprawie interwencji w Bydgoszczy

Prokuratura analizuje zebrany dotychczas materiał dowodowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek na miejscu pracował prokurator dyżurny. Przeprowadzono oględziny zwłok, miejsca zdarzenia i przesłuchano świadków.

Do sprawy włączyli się funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz wydziałów kontroli komend miejskiej i wojewódzkiej.

Prokurator Adamska-Okońska podkreśliła, że poddawany jest analizie zebrany materiał dowodowy. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo.

Wszystko wskazuje, że prowadzenie postępowania zostanie powierzone innej niż Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe. Chodzi o zachowanie bezstronności, a bydgoscy prokuratorzy i policjanci na co dzień współdziałają ze sobą.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że według dotychczasowych ustaleń nie stwierdzono niecelowości użycia broni w czasie interwencji. Podobnie jak rzeczniczka prokuratury, podkreśliła, że są to wstępne wnioski.

Akcja na Osiedlu Błonie

Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem na bydgoskim Osiedlu Błonie. Policjanci zostali wezwani w związku z tym, że w jednej z kamienic mężczyzna sam się okaleczał. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wezwali kolejne patrole, gdyż zastali agresywnie zachowującego się mężczyznę trzymającego nóż.

Po jakimś czasie akcja przeniosła się na zewnątrz budynku. W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem w ręku. Interweniująca funkcjonariuszka oddała jeden strzał z broni, raniąc agresora.

Na miejscu była karetka pogotowia. Ratownicy od razu przystąpili do udzielania pomocy rannemu, a następnie przewieźli go do szpitala. Po ok. godzinie policjanci otrzymali wiadomość, że mężczyzna zmarł.