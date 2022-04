Koncert "Black or white" to wyjątkowe wydarzenie, w którym każdego roku uczestniczą gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W tym roku odbędzie się pod hasłem: "Duety wszech czasów". Zapraszamy w sobotę 11 czerwca 2022 do Klubu Studio w Krakowie.

/ Materiały prasowe Koncert Black or White organizowany jest przez Fundację Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii we współpracy z miastem Kraków, ma na celu promowanie wiedzy na temat nowotworów neuroendokrynnych. Dochód z koncertu przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Pro Endocrinologia. Na scenie Klubu Studio wystąpią: Grażyna Łobaszewska

Stanisław Sojka

Andrzej Lampert

Kabaret Hrabi

Edyta Krzemień

Jan Bzdawka

Czesław Jakubiec

Karolina Leszko

Mateusz Krautwurst

Izabela Mytnik oraz Zespół Wokalny Colour Voices

Zespół Wokalny Star_si Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki Koncert poprowadzi Ewa Drzyzga Corocznym mottem Festiwalu jest maksyma Pitagorasa: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów" Bilety będą dostępne przez stronę internetową ticketclub.pl Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii celem poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych pozostających pod opieką Kliniki. RMF 24