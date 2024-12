26-letni obywatel Gruzji, który z raną postrzałową głowy trafił do Szpitala Wojskowego w Krakowie, usłyszał we wtorek cztery zarzuty uszkodzenia pojazdów. Mężczyzna kierował autem taranującym inne pojazdy w trakcie ucieczki przed policją. Chodzi o incydent z czwartku, kiedy w centrum Krakowa uzbrojony mężczyzna celował z broni do policjantów, a następnie - wraz z dwoma innymi - uciekł samochodem i ukrywał się przed funkcjonariuszami.