19-letni mężczyzna zaatakował nożem nauczyciela i kilkoro dzieci w szkole podstawowej w Zagrzebiu, stolicy Chorwacji. Z informacji przekazanych przez tamtejsze media wynika, że jedno dziecko zmarło. Do szpitali trafiło pięć osób, w tym troje dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do ataku nożownika w szkole podstawowej w Prečku, jednej z dzielnic Zagrzebia, stolicy Chorwacji, doszło w piątek przed godz. 10:00.

Początkowo chorwackie media informowały, że sprawcą jest 15-letni chłopak. Później policja zdementowała te informacje, twierdząc, że napastnik ma 19 lat.

Z nieoficjalnych doniesień portalu dziennika "Večernji list" wynika, że 19-latek jest byłym uczniem tej szkoły. Został zatrzymany.

Państwowa telewizja HRT przekazała, że sprawca wszedł do budynku, a następnie do przypadkowej klasy, gdzie zaatakował nauczyciela i dzieci.

W wyniku ataku życie straciła siedmioletnia dziewczynka. Chorwacka minister zdrowia Irena Hrstić poinformowała, że kilka innych osób - w tym troje dzieci i dwoje dorosłych - zostało rannych.

Zaznaczyła przy tym, że ranni zostali zabrani do szpitala i "na chwilę obecną ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo".

Jesteśmy przerażeni - przyznał w rozmowie z chorwackimi mediami premier tego kraju Andrej Plenković. Szef chorwackiego rządu przekazał wyrazy współczucia rodzinom poszkodowanych.

Na miejsce zdarzenia udali się szef chorwackiego MSW Davor Bożinović i minister edukacji Radovan Fuchs.

Agencja Associated Press przypomniała, że w chorwackich szkołach co prawda rzadko dochodzi do ataków, jednak w maju nastolatek w sąsiedniej Serbii otworzył w belgradzkiej szkole ogień, zabijając dziewięcioro uczniów i strażnika.