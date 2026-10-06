Śmiertelne potrącenie na pasach w Nowym Sączu. Sprawca usłyszał zarzut

RMF24

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 21-letniego kierowcy Volkswagena, który podczas nielegalnego wyścigu potrącił śmiertelnie 50-letniego pieszego. Do tragedii doszło w sobotę na ul. Piłsudskiego. Prokuratura nie wyklucza zmiany kwalifikacji prawnej zarzutów.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 17:30 na jednej z głównych ulic Nowego Sącza. 50-letni mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych, prowadząc na smyczy psa. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego.

W tym momencie 21-letni kierowca Volkswagena, wyprzedzając zatrzymujący się pojazd lewym pasem, potrącił mężczyznę z ogromną siłą. Pieszy zginął na miejscu.

Śledztwo i zarzuty dla młodego kierowcy

Według ustaleń prokuratury, 21-latek brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym i poruszał się z prędkością co najmniej 120 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km/h.

Dzisiaj prokuratura poinformowała, że kierowca VW usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku podczas nielegalnego wyścigu i został aresztowany na trzy miesiące.

Podejrzany przyznał się do potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym. Odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora. Wyraził natomiast skruchę i zadeklarował chęć przeproszenia rodziny ofiary wypadku – przekazała rzeczniczka sądeckiej prokuratury prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas nielegalnego wyścigu 21-latkowi grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura podkreśla, że kwalifikacja prawna może ulec zmianie, w zależności od wyników badań toksykologicznych oraz dalszych ustaleń śledczych.

Młody kierowca nie był wcześniej karany sądownie, jednak w ciągu ostatniego roku trzykrotnie został ukarany mandatami za przekroczenie prędkości. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili wypadku był trzeźwy. Zabezpieczono również krew do badań na obecność innych substancji.

Śledczy analizują nagrania z monitoringu, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. W sprawie zeznania złożył także świadek, który potwierdził udział 21-latka w nielegalnym wyścigu. We wtorek ma zostać przesłuchany drugi kierowca, podejrzewany o udział w tym samym wyścigu.