Śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. 21-latek zatrzymany

RMF24

W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na oznakowanym przejściu dla pieszych - 21-letni kierowca Volkswagena Passata, wyprzedzając auto, które zatrzymało się przed pasami, potrącił 51-letniego mężczyznę prowadzącego psa na smyczy. Pieszy zginął na miejscu, a kierowca został zatrzymany przez policję.

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 17:30 na ul. Piłsudskiego w Nowym Sączu. Jak przekazała asp. Anna Zbroja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 51-letni mężczyzna przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, prowadząc na smyczy psa. W tym momencie został potrącony przez samochód, który wyprzedzał inny pojazd.

Doszło do tego na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawidłowo prawym pasem zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego. W tym momencie lewym pasem z dużą prędkością wyprzedzał go kierujący Volkswagenem Passatem, który potrącił 51-latka - powiedziała policjantka.

Siła uderzenia była bardzo duża - 51-latek został odrzucony i zginął na miejscu. Pies, którego prowadził na smyczy, uciekł po wypadku.

Do sieci trafiło nagranie z monitoringu, które zarejestrowało moment wypadku. Jest ono jednak zbyt brutalne, dlatego go nie publikujemy.

21-latek zatrzymany

Kierujący Volkswagenem Passatem mężczyzna, 21-letni mieszkaniec Nowego Sącza, nie uciekł z miejsca zdarzenia i został zatrzymany przez policję. W poniedziałek ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.

Badanie wykazało, że 21-latek był trzeźwy. Pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych.

Policja nie ustaliła jeszcze, z jaką prędkością poruszał się kierowca Volkswagena. Biegli mają ustalić dokładne okoliczności i przebieg wypadku.