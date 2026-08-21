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Śmierć na osiedlu Willowym w Krakowie. Apel policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (11:58)

Minionej nocy na osiedlu Willowym w Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc.

Śmierć na osiedlu Willowym w Krakowie. Apel policji
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W nocy z 20 na 21 sierpnia 2026 roku na osiedlu Willowym w krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragicznego zdarzenia. Zmarł 36-letni mężczyzna.

Tragedia zdarzyła się w rejonie ulicy Stanisława Mierzwy. Krakowska policja zaapelowała do mieszkańców o pomoc.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zwracają się do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat o kontakt - mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta. 
 

Najlepiej zadzwonić pod nr telefonu +48 47 83 52 910, lub alarmowy 112.

Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać informacje. 

„Nawet najmniejszy szczegół może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia okoliczności śmierci 36-latka” - podkreślają policjanci. 


Źródło: RMF24
Tagi: policja
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