Śmierć na osiedlu Willowym w Krakowie. Apel policji

W nocy z 20 na 21 sierpnia 2026 roku na osiedlu Willowym w krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragicznego zdarzenia. Zmarł 36-letni mężczyzna.
Tragedia zdarzyła się w rejonie ulicy Stanisława Mierzwy. Krakowska policja zaapelowała do mieszkańców o pomoc.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zwracają się do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat o kontakt - mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta.
Najlepiej zadzwonić pod nr telefonu +48 47 83 52 910, lub alarmowy 112.
Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać informacje.
„Nawet najmniejszy szczegół może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia okoliczności śmierci 36-latka” - podkreślają policjanci.