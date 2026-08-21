Śmierć na osiedlu Willowym w Krakowie. Apel policji

RMF24

Minionej nocy na osiedlu Willowym w Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc.

W nocy z 20 na 21 sierpnia 2026 roku na osiedlu Willowym w krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragicznego zdarzenia. Zmarł 36-letni mężczyzna.

Tragedia zdarzyła się w rejonie ulicy Stanisława Mierzwy. Krakowska policja zaapelowała do mieszkańców o pomoc.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zwracają się do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat o kontakt - mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta.



Najlepiej zadzwonić pod nr telefonu +48 47 83 52 910, lub alarmowy 112.

Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać informacje.

„Nawet najmniejszy szczegół może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia okoliczności śmierci 36-latka” - podkreślają policjanci.