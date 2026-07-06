Makabryczna zbrodnia w Skawinie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

RMF24

Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań policja odkryła ciała czterosobowej rodziny. Jak przekazał RMF FM prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tzw. zabójstwa suicydalnego.

4 osoby nie żyją - to bilans tragedii, do której doszło w piątek w Skawinie niedaleko Krakowa. W mieszkaniu przy ul. Niepodległości znaleziono zwłoki dziecka i trzech osób dorosłych. To ośmiodniowa dziewczynka, małżeństwo - 27-latka i 35-latek oraz 59-letnia babcia noworodka.

Prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał RMF FM, że potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tzw. zabójstwa suicydalnego, czyli samobójstwa rozszerzonego. Chodzi więc o sytuację, w której sprawca pozbawia życia najbliższych, a potem siebie.

„Sprawcą całego zdarzenia był mężczyzna”

Biegły stwierdził u najstarszej z kobiet obrażenia głowy, które były prawdopodobną przyczyną jej zgonu. U młodszej również stwierdził obrażenia głowy, rany cięte i u pozostałych osób również rany kłute i rany cięte - to te obrażenia były najprawdopodobniej przyczyną śmierci - przekazał TVN24 prok. Tomasz Waszczuk.

Jak zaznaczył rzecznik, ostateczne wnioski poznamy dopiero po sporządzeniu protokołu z sekcji zwłok.

Sekcja zwłok również potwierdza tę wersję, która jest najbardziej prawdopodobna, to znaczy, że sprawcą całego zdarzenia był mężczyzna, który najpierw spowodował śmierć trzech osób i potem popełnił samobójstwo - dodał Waszczuk.

Jak ujawnił, ciało mężczyzny zostało znalezione w łazience, a pozostałe były w innym pomieszczeniu.

Ustalono również prawdopodobny czas śmierci. Do tragicznych wydarzeń doszło między godziną 20 w czwartek a 14 w piątek.

Na razie nie wiadomo, czy sprawca zbrodni był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, mają to wykazać kolejne badania, których wyniki znane będą za około dwa - trzy tygodnie

Co jeszcze wiadomo o zbrodni w Skawinie?

Policja już wcześniej ujawniła, że rodzina nie podlegała procedurom Niebieskiej Karty, czyli działaniom podejmowanym w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej. Sąsiedzi w rozmowie z policją określili rodzinę jako spokojną i niestwarzającą problemów.

Prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie również powiedział, że na znalezionych ciałach były widoczne obrażenia zadane ostrym i - jak określił - prawdopodobnie ciężkim narzędziem”.

Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny. Policja weszła do mieszkania siłowo z pomocą funkcjonariuszy ze straży pożarnej. Było ono zamknięte od środka. Zamknięte były również wszystkie okna.

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