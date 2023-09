Mimo uzyskania przez Komendę Główną Policji informacji o śmierci Polaka w Austrii, nie powiadomiono o tym jego bliskich. Austriacy pochowali naszego rodaka na swój koszt. Teraz pozostawiona sama sobie rodzina stara się sprowadzić zwłoki do Polski. Tę historię opowiedziała dziennikarzowi RMF FM córka zmarłego, pani Ewelina.

Pan Mariusz, mieszkaniec małopolskiego powiatu bocheńskiego, w maju wyjechał do pracy do Wiednia. Kiedy po kilku dniach przestał się odzywać, zaniepokojona rodzina zgłosiła na policję jego zaginięcie. Rozpoczęły się poszukiwania.

Mężczyzna zmarł 24 maja w wyniku wylewu. Komenda Główna Policji otrzymała informację o śmierci Polaka w Austrii 22 czerwca, ale nie powiadomiła od razu rodziny; zrobiła to dopiero 10 sierpnia.

Austriacy nie wiedząc, czy rodzina chce ściągnąć ciało zmarłego do Polski, pochowali naszego rodaka na swój koszt.

O szczegółach pochówku rodzina dowiedziała się na własną rękę, bo - jak mówi pani Ewelina - "policja nie była w stanie tego ustalić".

Weszliśmy na taką stronę austriacką, gdzie wystarczy tylko wpisać PESEL. Wpisaliśmy PESEL taty i wyskoczyła nam data i miejsce pochówku, dokładna alejka i numer grobu. Wszystkiego dowiedzieliśmy się sami - zaznacza w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Gdybyśmy dowiedzieli się wcześniej, to tata byłby już z nami, zostałby pochowany godnie, moglibyśmy przy tym uczestniczyć. Ktoś pochował go bez naszej zgody, kilkaset kilometrów od nas. To jest chore - podkreśla.

Dla rodziny zmarłego pana Mariusza to bardzo trudna sytuacja - nie tylko z powodu bólu po stracie bliskiej osoby. To też problemy związane ze sprowadzeniem zwłok do Polski.

Teraz borykamy się z ogromnymi kosztami i ogromnymi problemami. Co chwilę jest coś. Ustaliliśmy, że podpisujemy umowę z firmą pogrzebową w Austrii, która obsługuje tatę - od razu go kremuje, dostajemy pozwolenie i jedziemy po urnę. Dostaliśmy jednak wiadomość, że nie wydadzą (zwłok) taty, dopóki nie zapłacimy 4 tys. euro za pochówek - mówi pani Ewelina i po raz kolejny podkreśla, że inaczej by było, gdyby jej rodzina dowiedziała się od razu o śmierci pana Mariusza.

Pani Ewelina powiedziała dziennikarzowi RMF FM, że polska policja twierdzi, iż informacja o śmierci pana Mariusza "gdzieś tam utkwiła". Funkcjonariusze - jak przekazała - wskazują na niedokładny przepływ informacji.

Ja tego nie przyjmuję. To jest po prostu coś żałosnego, to jest niedopuszczalne tłumaczenie z ich strony. Mogliby zamilknąć, a nie głupio się tłumaczyć - komentuje pani Ewelina.

Córka zmarłego zamierza wystąpić z roszczeniami do policji w sprawie zaniedbania. Ja tego nie popuszczę, bo tak nie powinno być. Tu chodzi o człowieka, o ojca, o męża. To jest po prostu niedopuszczalne - podkreśla.

O komentarz poprosiliśmy Komendę Główną Policji. "Wdrożyliśmy czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy. Jeżeli wykażą one jakiekolwiek niedociągnięcia z naszej strony, już dzisiaj wyrażamy ubolewanie, rozumiejąc ból rodziny i prosząc o cierpliwość w wyjaśnieniu sprawy. Nasi obywatele są dla nas najważniejsi, zwłaszcza gdy mamy dbać o ich prawa za granicą" - czytamy w oświadczeniu KGP.