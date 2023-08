Nie działają żadne zachęty, podwyżki, przywileje. Liczba policjantów w Polsce wciąż spada. Na początku lipca poziom wakatów w tej największej służbie mundurowej wynosił już ponad 13 tysięcy - dowiedział się reporter RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wciąż najtrudniejsza sytuacja jest w Garnizonie Warszawskim. W stolicy i okolicznych powiatach brakuje równo 2 tysięcy funkcjonariuszy. Ich liczba to teraz 8031, co oznacza, że wakaty są na poziomie 20 procent.

Mniej więcej 12 procent policjantów brakuje natomiast w Łódzkiem, Dolnośląskiem i na Śląsku. Jeśli chodzi o wyspecjalizowane służby wakaty na poziomie ponad 22 procent mamy w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji BOA. Na 225 etatów zapełnionych jest 175.

Mundurowi, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz, dziwią się, że wciąż ze służby odchodzi więcej funkcjonariuszy, niż do niej trafia. Zwracają uwagę na to, że problemu nie rozwiązują niebagatelne podwyżki, które trafiły w ostatnim czasie do kieszeni policjantów.

Powody pogłębiającego się kryzysu muszą być inne, niefinansowe - dodali rozmówcy Krzysztofa Zasady.