Samochód elektryczny pod wodą. Niecodzienny wypadek w Krakowie

RMF24

Do niezwykłego wypadku doszło w Krakowie na Bagrach. Samochód elektryczny został zatopiony podczas próby wyciągania łodzi z wody.

Samochód elektryczny w wodzie, fot. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie

Samochód elektryczny w wodzie, fot. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie / materiały udostępnione

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie poinformowała o otrzymanym zgłoszeniu, w którym informowano, że w trakcie próby wyciągania łodzi z wody doszło do całkowitego zatopienia samochodu elektrycznego. Do zdarzenia doszło w sobotę.

Na miejsce zadysponowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz policję.

Nurkowie zamocowali do zatopionego pojazdu zaczep holowniczy, umożliwiając jego wydobycie - poinformowali strażacy.

Przy wykorzystaniu wyciągarki samochodu pożarniczego oraz pomocy lawety pojazd został wyciągnięty z wody.