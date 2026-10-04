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Samochód elektryczny pod wodą. Niecodzienny wypadek w Krakowie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (08:56)

Do niezwykłego wypadku doszło w Krakowie na Bagrach. Samochód elektryczny został zatopiony podczas próby wyciągania łodzi z wody.

Samochód elektryczny pod wodą. Niecodzienny wypadek w Krakowie
Samochód elektryczny w wodzie, fot. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie /materiały udostępnione

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie poinformowała o otrzymanym zgłoszeniu, w którym informowano, że w trakcie próby wyciągania łodzi z wody doszło do całkowitego zatopienia samochodu elektrycznego. Do zdarzenia doszło w sobotę.

Na miejsce zadysponowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz policję

Nurkowie zamocowali do zatopionego pojazdu zaczep holowniczy, umożliwiając jego wydobycie - poinformowali strażacy.

Przy wykorzystaniu wyciągarki samochodu pożarniczego oraz pomocy lawety pojazd został wyciągnięty z wody.

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Źródło: RMF24
Tagi: Kraków auta elektryczne
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