Samochód elektryczny pod wodą. Niecodzienny wypadek w Krakowie

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie poinformowała o otrzymanym zgłoszeniu, w którym informowano, że w trakcie próby wyciągania łodzi z wody doszło do całkowitego zatopienia samochodu elektrycznego. Do zdarzenia doszło w sobotę.
Na miejsce zadysponowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz policję.
Nurkowie zamocowali do zatopionego pojazdu zaczep holowniczy, umożliwiając jego wydobycie - poinformowali strażacy.
Przy wykorzystaniu wyciągarki samochodu pożarniczego oraz pomocy lawety pojazd został wyciągnięty z wody.