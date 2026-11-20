RMF24

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We Włoszech trwa 24-godzinny strajk generalny ogłoszony przez największą, lewicową centralę związkową CGIL przeciwko projektowi budżetu rządu Giorgii Meloni. Związkowcy i studenci domagają się wyższych płac, lepszych warunków pracy i większych nakładów na usługi publiczne. Protesty odbywają się także w innych krajach Europy.

W 100 miastach i miejscowościach odbyły się manifestacje, w których, według strony związkowej, uczestniczyło ponad milion osób.



Do protestu zwołanego przez CGIL dołączyły mniejsze związki zawodowe i organizacje studenckie. Strajk objął częściowo oświatę, służbę zdrowia, lokalny transport i ruch kolejowy. Przyłączyli się do niego także taksówkarze w niektórych miastach. Doszło do utrudnień zwłaszcza w komunikacji miejskiej.

Jakie są żądania protestujących?

Protestujący domagają się wyższych płac i emerytur, ochrony siły nabywczej pracowników, bezpiecznego zatrudnienia oraz zwiększenia finansowania publicznej służby zdrowia i mieszkalnictwa.

Jest nas ponad milion osób na stu placach - powiedział szef CGIL Maurizio Landini, otwierając wielotysięczną manifestację w Rzymie.

Ten dzień pokazuje, że ludzie chcą zostać wysłuchani, proszą o to, by móc uczestniczyć, proszą o odpowiedzi na swoje potrzeby. Myślę, że cały świat polityki powinien uważnie wsłuchiwać się w to, co się dzieje w kraju i Europie - dodał.

Na czele pochodu razem z nim szli politycy centrolewicowej opozycji, wśród nich liderka jej największego ugrupowania, Partii Demokratycznej, Elly Schlein.

Puste półki w sklepach i problemy z produkcją makaronu. Włoscy transportowcy protestują Południe Włoch mierzy się z problemami w wyniku protestu kierowców ciężarówek. Regały w niektórych sklepach świecą pustkami, bo zakłócone są łańcuchy dostaw. Problem z zaopatrzeniem mają również fabryki. „Większość włoskiej produkcji makaronu…

Przeciwko wydatkom na zbrojenia

Młodzież demonstrująca w Rzymie protestowała przeciwko wysokim kosztom życia i domagała się nakładów na oświatę, a nie - jak podkreślała - na wojnę.

Tysiące osób uczestniczyły w manifestacji w centrum Mediolanu, gdzie do związkowego wiecu dołączyli studenci i uczniowie. W tłumie widać było transparenty z napisem „Walczymy o naszą przyszłość”.

Demonstracje odbyły się także m.in. w Turynie, Genui, Bari, Bolonii i Florencji, gdzie wznoszono hasła przeciwko zbrojeniom. Strajk ma się zakończyć o północy z piątku na sobotę.

Prace nad budżetem trwają w parlamencie. Zgłoszono do niego około 6 tys. poprawek.

Demonstracje zbiegły się w czasie z szerszą falą mobilizacji młodzieży w całej Europie.

Protesty studenckie zaplanowano również w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii i Hiszpanii w związku z rosnącymi kosztami życia i wydatkami na wojsko.