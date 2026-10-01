Pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale. Spór o słowa ws. radnych KO

RMF24

Kampania przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa przenosi się do sądu. Pełnomocnik wyborczy Moniki Piątkowskiej złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale w związku z jego słowami dotyczącymi możliwej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie wyznaczono terminu rozprawy.

Sprawa dotyczy słów Łukasza Gibały, które padły w poniedziałek na antenie RMF FM. Kandydat, pytany o współpracę z radnymi Koalicji Obywatelskiej, którzy mają większość w Radzie Miasta Krakowa, odparł, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych KO, „którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało im się to, co robił Aleksander Miszalski, i że - jeśli wygram wybory - to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę”.

Radni KO zaprzeczają

W czwartek wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło tym doniesieniom. Podpisali oświadczenia, w których zapewnili, że nie rozmawiali z Łukaszem Gibałą o współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie. Dokumenty - jak wskazują - mogą zostać wykorzystane jako dowody w sądzie.

Radni deklarują, że niezależnie od wyniku wyborów chcą realizować swój program przy współpracy z nowym prezydentem miasta. Jednocześnie uznają wypowiedź o zadeklarowanej współpracy z niezależnym kandydatem za nieprawdziwą, domagając się jej sprostowania.

Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe i poniekąd szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne, które w pewnym momencie odchodzą od ideałów, z którymi startowali w wyborach do Rady Miasta, nie chcą realizować swojego programu, tylko chcą zrealizować program pana kandydata. Nie może być tak, dlatego złożyliśmy ten pozew - powiedział podczas briefingu prasowego radny Tomasz Daros z klubu KO.

Wybory w Krakowie. Sztab Gibały ogłasza decyzję ws. debaty przed II turą Nie będzie serii debat Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej przed drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ubiegający się o najważniejsze stanowisko w mieście kandydat ogłosił, że wobec braku porozumienia co do występów w…

„Próba wywarcia wrażenia”

Według przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej wypowiedź Łukasza Gibały miała służyć skłóceniu klubu i dezorientowaniu mieszkańców.

My - zarówno jako sztab, ale również jako Koalicja Obywatelska, jako klub w Radzie Miasta - odczytujemy to jako próbę wywarcia takiego wrażenia na opinii społecznej, że tak naprawdę on (Łukasz Gibała - przyp. red.) potencjalnie może mieć większość w Radzie Miasta. (…) Żaden z radnych nie rozmawiał z Łukaszem Gibałą na temat przejścia do jego klubu, ani na temat współpracy Klubu KO i Lewicy w Radzie Miasta Krakowa - oznajmił wiceprzewodniczący klubu KO i komisarz krakowskich struktur Piotr Moskała.

Druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Zmierzą się w niej radny miejski i przedsiębiorca Łukasz Gibała, który w pierwszej turze zdobył 36,38 proc. głosów, oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej i prezes Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska, poparta przez 29,91 proc. głosujących.

Przedterminowe wybory są następstwem majowego referendum, w którym z urzędu prezydenta Krakowa odwołano Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.