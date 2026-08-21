Rusza remont ul. Starowiślnej w Krakowie. Co czeka mieszkańców?

Pierwszy etap – chodniki i sieci podziemne
W czwartek rusza zapowiadany od dawna remont ul. Starowiślnej.
Na początek robotnicy zajmą się chodnikiem po stronie numerów nieparzystych, na odcinku między ulicą Dietla a Miodową. W tym miejscu rozpoczną się prace związane z wymianą sieci podziemnych oraz remontem nawierzchni dla pieszych.
Utrudnienia dla kierowców i pieszych
Remont Starowiślnej oznacza zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z miejscowymi zwężeniami jezdni i chodników.
Na objętym pracami odcinku będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, a piesi będą miejscowo kierowani na chodnik po drugiej stronie ulicy.
To jednak dopiero początek zmian. Docelowo remont obejmie nie tylko chodniki, ale także konstrukcję jezdni oraz torowisko tramwajowe.
Prace na torowisku mają ruszyć na początku 2027 roku. Zakres inwestycji obejmuje cały odcinek ul. Starowiślnej – od ul. Dietla, przez skrzyżowania z ul. Miodową, Dajwór, Przemyską i Joselewicza, aż do Mostu Powstańców Śląskich.