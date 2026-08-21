Rusza remont ul. Starowiślnej w Krakowie. Co czeka mieszkańców?

RMF24

Od czwartku (27 sierpnia) mieszkańców Krakowa czekają spore zmiany w centrum miasta. Rozpoczyna się długo zapowiadany remont ulicy Starowiślnej, który obejmie zarówno wymianę sieci podziemnych, jak i modernizację chodników, jezdni oraz torowiska tramwajowego. Prace będą prowadzone etapami, a utrudnienia potrwają co najmniej do początku 2027 roku.

Pierwszy etap – chodniki i sieci podziemne

W czwartek rusza zapowiadany od dawna remont ul. Starowiślnej.

Na początek robotnicy zajmą się chodnikiem po stronie numerów nieparzystych, na odcinku między ulicą Dietla a Miodową. W tym miejscu rozpoczną się prace związane z wymianą sieci podziemnych oraz remontem nawierzchni dla pieszych.

Utrudnienia dla kierowców i pieszych

Remont Starowiślnej oznacza zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z miejscowymi zwężeniami jezdni i chodników.

Na objętym pracami odcinku będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, a piesi będą miejscowo kierowani na chodnik po drugiej stronie ulicy.

To jednak dopiero początek zmian. Docelowo remont obejmie nie tylko chodniki, ale także konstrukcję jezdni oraz torowisko tramwajowe.

Prace na torowisku mają ruszyć na początku 2027 roku. Zakres inwestycji obejmuje cały odcinek ul. Starowiślnej – od ul. Dietla, przez skrzyżowania z ul. Miodową, Dajwór, Przemyską i Joselewicza, aż do Mostu Powstańców Śląskich.